Progetto 'Reskill to Work', l’Università di Bari certifica oltre 240 neet

BARI - Giovedì 25 luglio, nel dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" si terrà la seconda sessione di esami per la certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti di "Reskill to Work", il progetto realizzato dal Consorzio Meridia che punta all'inserimento di circa 300 giovani neet pugliesi in percorsi di formazione professionale. Le prove, momento finale di un lungo e articolato programma formativo, saranno interamente curate da docenti universitari del dipartimento Uniba, che rilascerà un certificato attestante le competenze acquisite da circa 240 neet, giovani che al momento della iscrizione selezione ai corsi offerti, erano fermi su studio, lavoro e non frequentavano alcun percorse di formazione.Per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", partner di progetto, si tratta di una innovazione di processo che vede la pubblica amministrazione coinvolta in una azione di certificazione di competenze apprese al di fuori del contesto universitario in percorsi gestiti da un ente privato.La crescita della Puglia è un fenomeno in osservazione a livello nazionale per le molteplici opportunità di investimenti e sviluppo che sta attirando attenzioni e capitali da tutto il mondo. Il progetto "00168 - Reskill to work" è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica digitale – Impresa sociale per colmare il gap formativo in tema di competenze digitali ormai definite trasversali in tutti i settori produttivi. I 300 ragazzi pugliesi selezionati, sono risultati beneficiari di corsi di alta formazione gratuita nei settori del Digital marketing, della UX /Ui Design e della Sicurezza informatica. L'approccio metodologico è stato improntato sullo sviluppo delle competenze tecniche e delle soft skills, con il fine dell'agevolare il collocamento lavorativo in ambito ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Ad erogare i corsi è stata la Talent Garden Innovation School, società affermata in tutta Europa per l'alta formazione in materia di innovazione digitale.Una volta conclusa la fase di certificazione con lo svolgimento degli esami, a settembre si terrà un ciclo di eventi regionali "Digital Job Day", che faciliteranno l'incontro tra candidati e hr aziendali in cerca di figure specializzate e altamente qualificate nei settori sviluppati da "Reskill to work".