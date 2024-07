Tennis: Matteo Berrettini vince il torneo di Gstaad

Per il romano secondo titolo del 2024 dopo quello a Marrakech in Marocco. Berrettini è il numero 50 al mondo nella classifica ATP. Berrettini ha dichiarato: “E’ incredibile, questo torneo è speciale per me e tornare a vincerlo dopo sei anni è una bellissima cosa. Sono riuscito a superare Halys con grande esperienza nei momenti cruciali dell’ incontro, Ora mi preparerò e allenerò per migliorare ancora e giocare al massimo della mia condizione fisica gli USA Open 2024 e gli Australian Open del 2025”.

- Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad sulla terra rossa in Svizzera, prevalendo in finale 6-3 6-1 in 59 minuti sul francese Quentin Halys. Per il romano è stato il nono titolo nella sua carriera e il secondo trionfo in questo torneo dopo quello del 2018. Nel primo set il francese si è portato in vantaggio 3- 2, ma Berrettini ha salvato tre palle break consecutive ed è riuscito a imporsi con i pallonetti e il dritto. Nel secondo set l’italiano ha proposto un gioco abbastanza veloce e con il servizio e un rovescio molto preciso si è aggiudicato il match e il torneo.