Bari Leggera, mercoledì 'Street Beatles' di e con il Cikale Comic Vocal Trio nella piazza del Redentore

BARI - La prima edizione della rassegna Bari Leggera, curata dalla Compagnia Malalingua, con la direzione artistica di Marco Grossi prosegue, mercoledì 24 luglio, alle 20.30, nella piazza del Redentore di Bari con “Street Beatles” di e con il Cikale Comic Vocal Trio, formato da Anna Marcato, Isabella Girardini e Beatrice Niero.Può succedere che nell’anno della celebrazione di Kafka tre blatte subiscano una “metamorfosi” al contrario? Che si aggirino per la città prendendo in prestito le strofe del gruppo britannico più famoso al mondo? Mescolando musica, clownerie, grottesco, “Street Beatles”, affronta con sagace ironia, il paradosso dell’assurdo, come un tributo alla letteratura umoristica e alla canzone britannica. Il Cikale Comic Vocal Trio propone un lavoro sul buffone contemporaneo attraverso il repertorio dei Beatles arrangiato per tre voci e strumenti originali, un jukebox itinerante capace di coinvolgere il pubblico.«Ispirandosi al celebre romanzo Lo scarafaggio di Ian McEwan che ribalta la prosa kafkiana – spiegano - vogliamo ancora una volta pensare che sia possibile un mondo al contrario, dove proprio gli insetti più denigrati dagli umani diventino tali, come se il pensiero degli ultimi per una volta fosse prioritario. I Beatles cantavano All you need is love che divenne un inno pacifista. Le tre blatte, poco prima di venire calpestate, canticchiano il ritornello “Love love love”, come a ricordarci che l’unica salvezza possibile è una cultura di pace. Questo spettacolo nato da un’idea di Rita Pelusio è una risposta artistica ad un momento storico che sprofonda giorno dopo giorno in una condizione inumana».Anna Marcato, Isabella Girardini e Beatrice Niero da anni lavorano nella ricerca comico musicale. Sono state ospiti in numerosi festival con lo spettacolo “HoStress” e collaborano con gli assessorati alla Cultura di diverse città portando il progetto “Cantagiro per la città” (una visita guidata che unisce narrazione, comicità e storia dell’arte).Allo spettacolo è abbinato il laboratorio "Street Beatles" in collaborazione con Cooperativa Aliante, tenuto da Abra Lupori.******Bari Leggera si sposterà nella Casa di Pulcinella (in via Arena della Vittoria, 4/a) venerdì 26 luglio alle 21 per “Meglio tarde che mai” (debutto regionale) con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri, per la regia di Rita Pelusio. Una volta erano un trio. Adesso sono un duo. E per ricordare la scomparsa di Rosa, le due anziane concertiste Ada e Elsa tornano in scena dopo tempo immemorabile, riproponendo il loro storico repertorio. Uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole e sonorità inedite alternate ad arie classiche, che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose e surreali, trucchi di magia: un concerto comico capace di incantare e divertire il pubblico di ogni età.L’appuntamento conclusivo della rassegna sarà dedicato all’estro poetico Lucio Dalla, grazie allo spettacolo “Tra vento e mare”, domenica 28 luglio alle 21 nell’Arena della Pace del quartiere Japigia (in via Natale Loiacono, 20), testo e regia di William Volpicella, che ne è interprete al fianco di Valentina Gadaleta (insieme compongono il noto duo WilVa). Anna e Marco. Un marinaio del sud e una giovane sognatrice di Bologna. Un amore ispirato alla storia fatta di parole e di musica dell’uomo che con la sua fantasia, ha fatto e fa ancora sognare milioni di anime inquiete. Tra realtà e immaginazione, nei luoghi pugliesi cari al cantautore bolognese, come le isole Tremiti, scorre una trama immaginaria cucita dalle e nelle sue canzoni, i più significativi tasselli di una incredibile discografia eseguiti dal vivo dai Superclassifica Sciò e interpretati da Annamaria Ercole, William Volpicella e Valentina Gadaleta.Il programma di Bari Leggera è impreziosito inoltre da un terzo laboratorio, realizzato in collaborazione con la prestigiosa Compagnia Muta Imago al Teatro Kismet, dal titolo: "La Frontiera- Tempo, corpo, identità".Infine, grazie alla performance “Incantesimo dei crauti” di e con Leo Kay, sabato 27 luglio alle 20.30, si sperimenterà con le orecchie e con le papille gustative degli spettatori. Una serata tra ritualità, trasformazione del cibo e le improvvisazioni dei musicisti Adolfo La Volpe e Marialuisa Capurso, ambientata nel magico contesto dell'orto urbano Campagneros, nel quartiere Poggiofranco (in via Raffaele Bovio, 20) con artisti professionisti e amatoriali, sotto la guida dell'artista e regista britannico Leo Kay.Ingresso libero fino a esaurimento posti: 351/85.28.494.