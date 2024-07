Provincia di Lecce, speciale doppio appuntamento con 'Cantica Antigonae. Lamento per il corpo del nemico'

(Foto di Marina Colucci)

In scena venerdì 2 agosto, alle 21.30, presso il giardino storico della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce e domenica 4 agosto, alle 21.30, nel Campo dei semi antichi di Ruralia (Strada Comunale Ferma, Monteroni di Lecce), "Cantica Antigonae, lamento per il corpo del nemico". Uno spettacolo teatrale, scritto e diretto da Fabio Tolledi, con l’interpretazione di Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Anna Cinzia Villani e Matteo Mele, con le musiche dal vivo eseguite da Mauro Tre, e le installazioni digitali a cura del Laboratorio di Realtà Virtuale e Aumentata dell’Università del Salento. Uno spettacolo di Astràgali Teatro, che sviluppa la pratica dell’Ecologia Teatrale e dell’ascolto nei contesti naturali. In scena venerdì 2 agosto, alle 21.30, presso il giardino storico della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce e domenica 4 agosto, alle 21.30, nel Campo dei semi antichi di Ruralia (Strada Comunale Ferma, Monteroni di Lecce), "Cantica Antigonae, lamento per il corpo del nemico". Uno spettacolo teatrale, scritto e diretto da Fabio Tolledi, con l’interpretazione di Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Anna Cinzia Villani e Matteo Mele, con le musiche dal vivo eseguite da Mauro Tre, e le installazioni digitali a cura del Laboratorio di Realtà Virtuale e Aumentata dell’Università del Salento. Uno spettacolo di Astràgali Teatro, che sviluppa la pratica dell’Ecologia Teatrale e dell’ascolto nei contesti naturali.





Antigone è un mito, una donna che vive la tragedia di due fratelli, Eteocle e Polinice, i quali, maledetti dal padre Edipo, combattono una guerra l’uno contro l’altro per decretare l’unico successore, e alla fine si uccidono a vicenda. Antigone chiede la sepoltura del fratello Polinice, andando contro il divieto di seppellirlo, in quanto considerato traditore della città, emanato dal re Creonte. La ribellione di Antigone al potere del sovrano ricorda l’urgenza di rompere il ciclo infinito della vendetta e della guerra. Le leggi comuni non scritte invitano a prendersi cura del corpo morto, della persona amata. Antigone si interroga, infatti, sulla violenza, sui muri, sulla guerra e sull’alzare la voce contro di essa.





La messa in scena dello spettacolo è legata all’idea di ecologia teatrale, basata sulla ricerca e sulla sperimentazione di nuove forme di performance site-specific in luoghi naturali, in grado di valorizzare luoghi alternativi rispetto ai tradizionali circuiti teatrali, e in dialogo con le più moderne tecnologie della realtà estesa. Un progetto che intende creare un modello innovativo nel campo dello spettacolo dal vivo, quello appunto di "ecologia teatrale", basato su sostenibilità ambientale. Il progetto è sostenuto dal PNRR – TOCC transizione ecologica organismi culturali e creativi.





INFORMAZIONI:

Obbligatoria la prenotazione

Whatsapp 3892105991