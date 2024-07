Puglia Partecipa, avviato processo partecipativo per soggetti pubblici ed enti privati

Partenariato fra comunità locali (art. 3);

Cooperazione internazionale (art. 4);

Promozione della cultura dei diritti umani (art. 5);

Si tratta di una normativa attraverso la quale la Puglia sostiene, in materia di cooperazione, il rafforzamento della cultura del partenariato tra le istituzioni e le comunità locali, quali reali destinatari degli interventi.“Con un questionario – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - attraverso la piattaforma regionale Puglia Partecipa, i ‘Soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani’ iscritti all’Albo regionale 2024 sono invitati ad esprimere pareri qualificati, utili ai fini della programmazione annuale di attuazione delle attività 2024. I contributi raccolti, risultanti dall’interrogazione diretta degli operatori, saranno valutati ai fini della definizione delle Linee di indirizzo, da adottare con Deliberazione della Giunta Regionale, per l’emanazione del prossimo Avviso pubblico 2024 in materia di ‘Partenariato per la Cooperazione’ - L.R. 20/2003, a cura della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.”“In continuità con le annualità precedenti – prosegue l'assessore -, il sostegno della Cooperazione internazionale allo sviluppo è rivolto principalmente ai Paesi in situazione di conflitto e post conflitto, in situazioni di crisi umanitarie protratte, con un alto indice di vulnerabilità e con alti livelli di migrazioni forzate. Grazie alle proposte che perverranno attraverso la consultazione partecipata, la programmazione regionale potrà arricchirsi del confronto con i portatori di interesse della cooperazione internazionale e regionale.”Il processo partecipativo, dedicato ai soggetti iscritti all’Albo regionale 2024, sarà disponibile al seguente link: https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/Albo2024# e sarà aperto a partire dal giorno 8 luglio e fino al 15 luglio 2024.