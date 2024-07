Avedisco premia Adele Samarelli e Ivan Riva di Corato come migliori incaricati alle vendite d'Italia

MILANO – Nella Vendita Diretta - settore meritocratico per eccellenza, sempre al passo con i tempi grazie ad un modello di business che sa evolversi rispondendo positivamente ai cambiamenti - dedizione, impegno e passione sono il mix di ingredienti chiave per il successo.Adele Samarelli e Ivan Riva, durante la 28ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, svoltasi a Parma, sono stati premiati come migliori Incaricati alle Vendite del 2023, per gli importanti traguardi e successi raggiunti con l’Azienda Gioel. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il lussuoso Starhotels Du Parc.– Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. Si tratta della prima Associazione di categoria che in Italia rappresenta le più importanti Aziende che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi. Adele e Ivan sono stati nominati miglior Incaricati di PM International - Azienda che da 30 anni sviluppa e commercializza integratori alimentari e cosmetici di alta qualità con il marchio FitLine – perché con grande intensità, forte leadership e belle intuizioni lavorano insieme per il successo di tutta Italia. Con un fatturato di oltre 3 miliardi, più di 600 mila Incaricati di cui la percentuale femminile del 73%, la Vendita Diretta ha confermato la sua forza anche nel 2023, risultando un Settore molto apprezzato dagli italiani, sia in termini di opportunità di lavoro sia come stile di consumo.Dal 1969 AVEDISCO è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi. A livello internazionale AVEDISCO è associata Seldia (Associazione Europea della Vendita Diretta) e WFDSA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta).