Putignano, il 6 e 12 luglio torna il festival Coopera Village

La manifestazione è finanziata da sponsor privati che hanno ancora una volta sposato il progetto: La Florida, Eulogic srl, Joker Imballaggi, l’Agenzia UnipolSai Natile-Polignano snc,Vinella Pavimentazioni, l’Agenzia Mercurio, l’Az. Agr. Natura Sana, la BBC di Putignano, SMP srl, La Chiusa di Chietri, Effedi srl, Lippolis Visual Solution, Sabatelli Gastronomia, Campanella Impianti srl.

È patrocinata gratuitamente dal Comune di Putignano.



Come sempre il festival avrà un taglio trasversale ed inclusivo: quest’anno si svolgerà nel BOSCO SELVATICO di Masseria Lombardi a Putignano, dopo 4 edizioni nel Comune di Noci (BA), per impreziosire una nuova location immersa nella natura con grandi querce e ampi spazi dedicati alla musica con il suo Main Stage, non mancherà il second stage dedicato al Karaoke indie e un’ampia zona food&drink realizzata in collaborazione con le attività del territorio.



La location offrirà ai più piccoli una zona dedicata con gonfiabili e animazione, sarà disponibile un’ampia area parcheggio per biciclette, auto e moto.



Il bosco potrà ospitare fino a 1.500 spettatori. I biglietti sono disponibili in promozione su DICE.fm e sono acquistabili al botteghino al costo di 10 e 13 € info qui



PUTIGNANO - Giunto alla sua quinta edizione il festival si sposta nel Bosco Selvatico di Masseria Lombardi in Strada Comunale Lombardi, a due passi dal centro di Putignano.Quest’anno il festival si svolgerà in 2 giorni non consecutivi: venerdì 6 e sabato 12 luglio.Nella prima giornata di festival sul palco si esibirà il fantastico Bruno Belissimo in band preceduto dalla band barese dei Buckwise, a chiudere la serata ci penseranno i Club Mediterraneo con il loro dj set.La seconda ed ultima giornata di festival invece vedrà esibirsi la band di punta della manifestazione: i NOBRAINO tornati quest’anno a riempire i club e i festival di tutta Italia.Lo show della band bolognese sarà preceduto dal concerto di Caterina Cropelli mentre a chiudere la manifestazione ci penseranno i dj set dei Leland Did It e Michele Costante.Per questa quinta edizione a Coopera si è affiancata nella produzione Puglia Allestimenti Srl, azienda leader nel settore del music business.