Putignano, Monopoli e Conversano: fiscoli e festoni colorano i borghi di Puglia

BARI - I fiscoli, i filtri utilizzati per estrarre l’olio dalle olive, a Putignano e Monopoli diventano colorati oggetti di arredo urbano. È l’iniziativa lanciata nei mesi scorsi dall’associazione Lavori dal Basso nella città del Carnevale che, da questa estate, colorerà anche la vicina città di Monopoli. A Conversano spazio a grandi festoni che renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera cittadina.Grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali e al coinvolgimento delle comunità, a Putignano ha preso forma FiFì – Fiscoli in Fiori d’Oriente, a Monopoli sarà FiCò – Fiscoli in Colore. Installazioni ad alto impatto sociale ed emotivo, con uno sguardo alla sostenibilità e all’identità dei luoghi. «Gli ulivi secolari – dichiara Giuseppe Mongelli, presidente dell’associazione Lavori dal Basso e ideatore dell’iniziativa – fanno parte del nostro patrimonio, sono un segno distintivo della Puglia e meritano particolare attenzione, anche in virtù del fenomeno della xylella fastidiosa che affligge la nostra terra. Come associazione ci impegniamo a dare il giusto valore a questo patrimonio, rigenerando e dando nuova vita ai fiscoli esausti che i frantoi pugliesi ci donano. Dopo averli ripuliti, li affidiamo alle mani dei maestri cartapestai di Putignano e li rendiamo oggetti di arredo urbano che raccontano la propria storia e il loro valore unico. Un’iniziativa avviata lo scorso Carnevale, come sperimentazione di attivazione della comunità a partire dalla Biblioteca Comunale». Una direzione, quella della valorizzazione dei luoghi della cultura e del coinvolgimento della comunità, che l’associazione Lavori dal Basso continuerà a perseguire anche nei prossimi mesi. Lo farà grazie al progetto “La Biblioteca come Bene Comune Collettivo” vincitore del bando “Biblioteche e comunità” promosso dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura e in collaborazione con ANCI. Il progetto prevede eventi culturali, laboratori, residenze e percorsi di partecipazione dal basso per valorizzare la Biblioteca Comunale di Putignano, favorire l’accesso alla lettura e alle attività culturali.Tornando alle installazioni che per tutta l’estate coloreranno i nostri borghi, a Putignano è stata inaugurata FiFì – Fiscoli in Fiori d’Oriente. Un’esplosione di creatività per le vie e il centro storico della città. Fiori giganti realizzati con fiscoli rigenerati, grazie alla collaborazione della Fondazione Carnevale di Putignano e dei suoi maestri cartapestai, nonché dei commercianti che hanno adottato l’iniziativa. «Sono estremamente soddisfatto del progetto Fiscoli in Fiore dell’Associazione Lavori dal Basso – dichiara Michele Vinella, Sindaco del Comune di Putignano – perché rafforza l’identità del riciclo e dell’inventiva che sono due caratteristiche di Putignano. Sono poi fortemente orgoglioso di apprendere che la Città di Monopoli abbia deciso di ispirarsi a questa iniziativa e chiedere la collaborazione del nostro territorio. Questa iniziativa unisce arte, bellezza, cultura e riciclo: valori universali che ci uniscono e ci arricchiscono come comunità e che, sono felice, costituiscono essenza del legame con le città a noi vicine. Questa collaborazione rappresenta un importante riconoscimento del valore e dell'impatto positivo che il progetto ha generato. È un segnale chiaro che le idee innovative e le buone pratiche possono superare i confini amministrativi e creare un movimento sinergico sempre più ampio e coeso». «Fiscoli in Fiore – prosegue Mariano Intini, Assessore all’Innovazione Culturale e al Turismo, Comune di Putignano – dimostra ancora una volta l'arte dei maestri cartapestai che hanno dato nuova vita a un prodotto di scarto, rigenerandolo e trasformandolo in un fiore colorato. Un modello che viene diffuso qui a Putignano e viene addirittura portato a Monopoli come scenografia per la comunità locale e i cittadini temporanei della città. Questa collaborazione con il Comune di Monopoli ci inorgoglisce e sono fiducioso possa avviare un legame stretto sia in termini culturali che turistici per le nostre città».Nel borgo antico di Monopoli sta per nascere il progetto FiCò – Fiscoli in Colore, installazioni di fiscoli colorati creati dai maestri cartapestai di Putignano. «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’Associazione Operatori Centro Storico e dell’Associazione di categoria Confcommercio per l’installazione di diversi fiscoli che renderanno più colorato e accogliente il nostro centro storico. La parte antica della nostra città è meta settimanalmente di migliaia di turisti che sono sempre più affascinati dalla bellezza dei suoi vicoli, delle piazze, delle strutture architettoniche e del panorama mozzafiato. La scelta è ricaduta sui fiscoli in quanto strettamente identitari delle nostre tradizioni in una terra legata ai suoi ulivi e all’olio che da essi si produce. Queste installazioni che abbelliscono alcuni scorci desteranno sicuramente molto interesse e curiosità e saranno un’ulteriore occasione per scattarsi un selfie a ricordo di una vacanza trascorsa a Monopoli», affermano l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci, l’Assessore alle Politiche produttive ed economiche Antonella Fiume e il Consigliere Comunale delegato al Turismo Francesco Alba.Le azioni di decoro urbano a cura dell’associazione Lavori dal Basso non finiscono qui. La città di Conversano, in occasione dell’evento “Le Notti della Contea” in programma dal 4 al 6 agosto, si sta popolando di festoni colorati. Allestimenti, realizzati grazie alla collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Decoro del Comune di Conversano e l’associazione Sensazioni del Sud, che abbelliranno e renderanno ancora più suggestivi gli spazi urbani interessati.L’arte del riciclo e la creatività saranno dunque tra i protagonisti dell’estate a Putignano, Monopoli e Conversano. Non resta che attraversare le piazze e percorrere i vicoli e le viuzze lastricate di chianche delle città pugliesi per guardare ai luoghi con occhi nuovi, lasciarsi meravigliare e condividere la bellezza.