Raffaello Tullo in scena a Trani con 'Contrattempi moderni'

Un'ironia sulla tecnologia

"Contrattempi Moderni" è una divertente physical comedy che ironizza sulla schiavitù dell'uomo moderno rispetto alla tecnologia. Attraverso l'uso creativo di schermi e dispositivi, lo spettacolo racconta con ritmo incalzante il rapporto malsano tra l'uomo e i suoi gadget tecnologici. Raffaello Tullo, fondatore della Rimbamband, debutta da solista con questo show che esplora il tema contemporaneo della dipendenza tecnologica, con uno stile che unisce comicità, musica e virtuosismi.

Trama dello spettacolo

Il protagonista si sveglia in una casa modernissima e ipertecnologica, circondato da dispositivi che dovrebbero semplificargli la vita ma che, invece, lo complicano. Tra messaggi vocali compulsivi, un pappagallo impiccione e una casa ribelle, la giornata si trasforma in un'odissea tragicomica. La preparazione del pranzo diventa un caos con telecomandi impazziti, aspirapolveri danzanti e orologi parlanti, mentre il tempo scorre inesorabile.

La visione di Tullo

Raffaello Tullo descrive "Contrattempi Moderni" come "la cosa più fuori dalle righe che si possa vedere su un palco". Lo spettacolo combina farsa, clownerie, acrobazie percussive e tanto altro, in una tessitura drammaturgica che alterna momenti esilaranti a riflessioni poetiche. Tullo, con il suo stile unico, porta il pubblico in un viaggio immaginifico e divertente, strizzando l'occhio al capolavoro di Charlie Chaplin "Tempi Moderni".

Successo e novità

Lo spettacolo ha registrato continui successi e sold out nei teatri di tutta Italia, arricchendosi di nuovi numeri ed effetti drammaturgici ad ogni replica. Tra le novità, grottesche vestizioni e oggetti simbolici che evocano suggestioni profonde. Non mancano disagi comuni come prenotare un biglietto aereo o sbloccare uno smartphone con il riconoscimento facciale.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per "Contrattempi Moderni" sono disponibili online su Vivaticket. I prezzi vanno da 20,00 euro per il posto unico non numerato a 25,00 euro per la poltronissima riservata. È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 in via Beltrani 51 a Trani.

Conclusione

"Contrattempi Moderni" promette una serata di risate e riflessioni sul rapporto con la tecnologia. Raffaello Tullo, performer versatile e carismatico, vi aspetta il 27 luglio a Palazzo delle Arti Beltrani per una performance che non dimenticherete facilmente.

Per maggiori informazioni e per scaricare la brochure della stagione artistica, visitate il sito www.palazzodelleartibeltrani.it.

