Raffo Parco Gondar 2024: un'estate di musica, arte e divertimento a Gallipoli

GALLIPOLI - L'estate 2024 del Raffo Parco Gondar sta per iniziare, promettendo oltre un mese di musica dal vivo e intrattenimento nella splendida cornice del mare di Gallipoli. Il 13 luglio, il parco eventi più grande del Sud Italia darà il via alla sua tredicesima edizione con un DJ set di Ralf, proseguendo fino a settembre con un calendario ricco di eventi imperdibili.

Artisti di spicco

Il programma del Raffo Parco Gondar 2024 vanta un'incredibile lineup di artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i protagonisti ci saranno:

Gigi D'Agostino

Geolier

Carl Cox

Gazzelle

Charlotte de Witte

Annalisa

Mahmood

Salmo & Noyz

Manuel Turizo

Irama

Esperienze uniche

Oltre alla musica, il Raffo Parco Gondar offre un'esperienza a 360° con ampi spazi dedicati all'arte, allo sport e ad altre attività. Tra le attrazioni:

Street food

Area relax

Tattoo e piercing

Barbershop e makeup

Yoga e massaggi

Radio 105 sarà presente con una postazione dedicata per trasmettere in diretta ogni giorno dal 5 agosto al 1 settembre, condotta da Niccolò Torielli dalle 18 alle 20, arricchendo ulteriormente l'esperienza del pubblico.

Eventi speciali

Due eventi particolarmente attesi sono:

Fish and Gin Festival (18-20 luglio) : Una sagra 2.0 con una selezione dei migliori truck food e chef, accompagnata da una vasta offerta di "spirits" e spettacoli serali.

: Una sagra 2.0 con una selezione dei migliori truck food e chef, accompagnata da una vasta offerta di "spirits" e spettacoli serali. Apulia Sport Convention (31 agosto - 1 settembre): La terza edizione della convention dedicata allo sport e al fitness, con lezioni e attività per tutte le età.

Calendario degli eventi

Ecco alcune delle date più attese del Raffo Parco Gondar 2024:

13.07 Ralf

Collaborazioni e partner

Il Raffo Parco Gondar collabora con importanti festival e format come Fish And Gin Festival, Apulia Sport Convention, Random, e molti altri, offrendo attività esclusive e esperienze indimenticabili. Tra i main partner si annoverano Regione Puglia, Raffo e Glo, con sponsor come Jägermeister, Jose Cuervo, Acqua Vera, e molti altri.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per gli eventi del Raffo Parco Gondar 2024 sono disponibili su www.raffoparcogondar.com.

Il Raffo Parco Gondar di Gallipoli è una realtà innovativa che unisce musica, arte e sport, ospitando artisti di fama internazionale e offrendo una vasta gamma di esperienze per un'estate indimenticabile.