Saiman, il rocker torna con il nuovo singolo 'Sulla mia pelle'

Simone Mangiagalli, in arte Saiman, è un cantautore e polistrumentista nato a Mantova il 25 novembre del 1996. Si avvicina alla musica all’età di 13 anni per combattere il proprio carattere introverso e schivo, trovando sul palcoscenico il luogo ideale per esprimersi. New rocker. Fresh Rocker. Il rock chitarristico si fonde ai suoni freschi e contemporanei del pop e della trap, miscelando ritornelli melodici a strofe più ritmiche e rappate. Nei suoi pezzi racconta se stesso. Rabbia, follia, amore, provocazione e voglia di rivalsa. Nel 2017 pubblica “Equilibrio Instabile", il suo primo singolo con la casa di produzione Cosmophonix Production. Nel 2018 inizia a insegnare canto presso la scuola di musica 2SideMusic. Nel 2020 partecipa a XFactor14 arrivando alle Auditions. Nello stesso anno si laurea in canto jazz presso il conservatorio di Mantova. Nel 2021 pubblica il brano “Amore Elettrico”. Nel 2022 inizia la collaborazione con Strawberry Production, casa di produzione con la quale pubblica i singoli “Disegno di Vita”, “Alchimia” e “Sulla mia pelle”, e attualmente lavorando alla pubblicazione di altri brani.





Link social Saiman: Sulla mia pelle - Singolo di SAIMAN | Spotify Sulla mia pelle - YouTube S ΛIM Λ N (@saiman_real) • Foto e video di Instagram

''Sulla mia pelle''(pubblicato su etichetta Digital Noises) è il titolo del nuovo singolo del cantautore rock Simone Mangiagalli - in arte Saiman - scritto dallo stesso artista e composto insieme ad Alessandro Canta. Un brano che conquista l'ascoltatore, trasportandolo nell'universo rock di Saiman.Saiman racconta così il nuovo singolo: ''Una sera d’estate, da solo in macchina, innamorato perso di una ragazza dagli occhi d’angelo e la lingua da diavolo, mi venne in mente il ritornello di questa canzone, con il desiderio di volere a tutti i costi questa ragazza sulla mia pelle. Poi un giorno registrai il pezzo e glielo feci ascoltare… si mise a ridere, mi abbracciò (mi baciò) e Si commosse. Ora è la mia ragazza: Missione compiuta!