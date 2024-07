Ostuni, Luca Bianchini a 'Un’emozione chiamata libro 1995 -2025 Trent’anni di Emozioni'

OSTUNI (BR) - Il maresciallo Gino Clemente arriva nella Città Bianca e sarà protagonista del quarto appuntamento di "Un’emozione chiamata libro". Mercoledì 10 luglio 2024, alle 21:00, ospite della kermesse sarà Luca Bianchini con il romanzo intitolato "Il Cuore è uno zingaro" (ed. Mondadori). L’appuntamento si terrà nel chiostro di Palazzo San Francesco, dove Marta Perego dialogherà con l’autore. La rassegna è realizzata dall’associazione "Una Valle di Libri" in collaborazione con il Comune di Ostuni – Assessorato alla Cultura. - Il maresciallo Gino Clemente arriva nella Città Bianca e sarà protagonista del quarto appuntamento di "Un’emozione chiamata libro". Mercoledì 10 luglio 2024, alle 21:00, ospite della kermesse sarà Luca Bianchini con il romanzo intitolato "Il Cuore è uno zingaro" (ed. Mondadori). L’appuntamento si terrà nel chiostro di Palazzo San Francesco, dove Marta Perego dialogherà con l’autore. La rassegna è realizzata dall’associazione "Una Valle di Libri" in collaborazione con il Comune di Ostuni – Assessorato alla Cultura.





"Un’emozione chiamata libro" prosegue il 14 luglio, con un appuntamento nella Villa Comunale "Sandro Pertini", dove sarà presentato il libro "Giù la maschera", scritto dalla conduttrice del TG2 Elena Malizia. Sarà una serata speciale tra musica e parole, grazie all’intervento del gruppo Camomilla Isterica e alle letture di Sara Bevilacqua e Giuseppe Marzio. La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista del TG2 Daniela Colucci.





Il 16 luglio, in Piazzetta Cattedrale, ci sarà un nuovo appuntamento con l’appendice dedicata agli autori pugliesi. Ospite della rassegna sarà Caterina Fiume con il romanzo intitolato "Come equilibristi". A dialogare con l’autrice ci sarà il giornalista e scrittore Francesco Roma.





Il 18 luglio, nel Chiostro di Palazzo San Francesco, spazio all’attualità con Carlo Cottarelli, che dialogherà con il capo della comunicazione della Regione Puglia, Rocco De Franchi, sul suo nuovo libro edito da Mondadori, "Dentro il palazzo".





Il 20 luglio, sempre nel Chiostro di Palazzo San Francesco, spazio alla musica con il giornalista e conduttore radiofonico Luca De Gennaro, che presenterà, insieme al cantautore Emanuele Barbati, il libro edito da Rizzoli Lizard "Generazione Alternativa".





Il 23 luglio, la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, Gianmaria Volpato, presenterà il suo primo romanzo dal titolo "Stagno" (ed. Mondadori). A dialogare con l’autore ci sarà la giornalista del TG2 Carola Carulli.





Questa la trama del libro. Il maresciallo Gino Clemente avrebbe immaginato tutto tranne che doversi trasferire dalla sua amata Polignano a Bressanone, in Alto Adige, a pochi chilometri dall’Austria, dove molti parlano tedesco e la gente cena alle sette di sera. Per cercare di integrarsi nella comunità altoatesina si muove in mountain bike, mentre l’inseparabile moglie Felicetta si dà al giardinaggio nella loro nuova casa, con risultati altalenanti. A rallegrare la permanenza al Nord è il ritorno inatteso di una vecchia gloria della musica pop italiana: Gabriel Manero, noto per aver scritto nel 1983 il suo unico grande successo – Todo corazón – che li aveva fatti innamorare. Il cantante, originario proprio di quella città dove non si esibisce da quarant’anni, viene invitato a inaugurare la Casa del luppolo, la birreria gestita dalla biondissima Barbara Kessler, e il suo concerto chiama a raccolta tutti gli abitanti dei dintorni. È l’occasione per un tuffo nel passato: molti fra i presenti lo conoscono dai tempi dei Righeira, e lui dopo l’esibizione decide di festeggiare questa rimpatriata nella sua eccentrica villa. Tutto sembra andare per il meglio ma, tra lo sconcerto generale, la mattina seguente Gabriel viene trovato senza vita sulle scale di casa. Si tratta di una caduta accidentale oppure no? Sarà il maresciallo Clemente, aiutato dalla moglie, dal cane Brinkley e dal proprio formidabile intuito a risolvere quello che sembra un enigma incomprensibile. A sostenerlo nell’impresa ci sono il brigadiere Guglielmotto, un intraprendente piemontese dai denti che "più bianchi non si può", e il suo storico braccio destro Agata De Razza, che a Bressanone è di casa e lì ha lasciato un grande amore. Tra vecchie canzoni e indizi difficili da decifrare, il maresciallo resta fedele a se stesso e scopre l’anima inquieta e vibrante di un paese che alcuni chiamano Brixen e che fino a quel momento sembrava molto, troppo tranquillo. Dopo il successo di Le mogli hanno sempre ragione, Luca Bianchini torna a intrattenere i suoi lettori con una nuova spassosa commedia gialla.





Per quel che riguarda Luca Bianchini, è nato l’11 febbraio del 1970 a Torino, città che ama e dove ama tornare. Ha cambiato casa ma continua a scrivere in cucina, che resta la sua stanza del cuore. Mondadori ha pubblicato tutti i suoi romanzi: Instant love (2003), Ti seguo ogni notte (2004), la biografia di Eros Ramazzotti, Eros – Lo giuro (2005), Se domani farà bel tempo (2007), Siamo solo amici (2011), Io che amo solo te e La cena di Natale (2013) – da cui sono stati tratti due film di grande successo -, Dimmi che credi al destino (2015), Nessuno come noi (2017), portato l’anno successivo sul grande schermo, So che un giorno tornerai (2018), Baci da Polignano (2020) e Le mogli hanno sempre ragione (2022).