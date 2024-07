San Michele Salentino, domenica 21 luglio il settimo raduno di auto e moto d'epoca

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - L’APS "Pro Loco", in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, organizza per il settimo anno consecutivo il "Raduno di Auto & Moto d’epoca". Un evento nato in sinergia tra AutoCaliandro, rappresentata da Remo Caliandro, e il Club Astor di Latiano, Club Affiliato ACI Storico, presieduto da Oronzo d'Angela, con Remo Caliandro come coordinatore per San Michele Salentino. L’obiettivo è rivivere il fascino delle auto storiche in un contesto di divertimento e promozione dei prodotti tipici locali. - L’APS "Pro Loco", in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, organizza per il settimo anno consecutivo il "Raduno di Auto & Moto d’epoca". Un evento nato in sinergia tra AutoCaliandro, rappresentata da Remo Caliandro, e il Club Astor di Latiano, Club Affiliato ACI Storico, presieduto da Oronzo d'Angela, con Remo Caliandro come coordinatore per San Michele Salentino. L’obiettivo è rivivere il fascino delle auto storiche in un contesto di divertimento e promozione dei prodotti tipici locali.





"Accoglieremo i proprietari delle auto e moto storiche nella nostra bellissima Piazza Marconi" ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Cosimino Bellanova "Sarà qui che i vari equipaggi riceveranno la benedizione dal nostro parroco Don Tony Falcone. Al termine, le auto partiranno in carovana per fare una breve ma intensa sfilata per le vie del paese, concludendo il percorso presso Masseria Augelluzzi, dove ci sarà la cena allietata da musica dal vivo".





Il programma prevede l’inizio delle iscrizioni e l’ingresso all’area riservata intorno alle 18:00. Per una buona riuscita dell'evento e degli spazi, le prenotazioni sono OBBLIGATORIE sia per l'esposizione delle auto sia per chi intendesse rimanere a cena.





L'evento sarà riservato a tutte le auto e moto che abbiano compiuto almeno 30 anni e che non abbiano subito modifiche estetiche, per preservare la cultura e l'originalità dell'auto d'epoca nella sua integrità. Solo per quanto riguarda l'anzianità del veicolo ammissibile all'evento, sarà fatta eccezione per le auto più recenti che siano di particolare interesse storico e collezionistico.





Non vediamo l'ora di ammirare questi tesori dell'automobilismo d'epoca e condividerne la passione con voi. Non mancate a questa straordinaria manifestazione che celebra la bellezza senza tempo delle auto storiche! Invitate amici e familiari, vi aspettiamo numerosi per trascorrere una serata indimenticabile insieme!