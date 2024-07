Sanità, Perrini: 'Ospedale Grottaglie, diabetici a rischio assistenza'

- "Una premessa doverosa: il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue ed è dovuta a un’alterata quantità o funzione dell’insulina. I diabetici hanno diritto ad un'adeguata assistenza e cura. Per questo lo scorso novembre presentai un’interrogazione urgente all’assessore alla Sanità per sollecitare la prescrizione e la rimborsabilità dei sensori glicemici di ultima generazione. Nel frattempo, in Consiglio regionale approvammo all’unanimità, un emendamento, per l’erogazione gratuita dello spray salvavita Baqsimi per i minori con diabete di tipo 1 e adulti con diabete mellito in terapia intensificata. A oggi, però, nell’ospedale San Marco di Grottaglie è operativo il centro per l’impianto dei microinfusori ma allo stesso tempo mi giungono quotidianamente segnalazioni di diabetici tarantini che segnalano l’impossibilità di prenotare e stabilire con certezza una visita di controllo. Inoltre all’interno non è più possibile effettuare day-hospital, i trattamenti (difficilmente reperibili) di Liraglutide o semaglutide sono a pagamento ed hanno un costo di circa 288 euro a carico del paziente, tutte le visite sono disponibili a pagamento con lunghi tempi di attesa, ciò genera disagio ai pazienti e alle famiglie monoreddito" si legge in una nota stampa a cura del vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, il quale ha presentato una richiesta di audizione del presidente Emiliano nella sua veste di assessore alla Sanità.