Sannicola, la chitarra battente di Francesco Loccisano per il festival 'Il cammino celeste'

SANNICOLA (LE) - Giovedì 25 luglio (doppio turno ore 18:30 e 19:30 - prenotazione obbligatoria 3202721822) nell'Abbazia di San Mauro a Sannicola la nona edizione del festival "Il Cammino Celeste" ospita Francesco Loccisano. Il musicista e compositore di origine calabrese, innovatore della chitarra battente, porta la tradizione italiana sul palcoscenico con uno stile unico che mescola l'eredità folk con influenze contemporanee. La sua passione per l'innovazione e il rispetto per le radici si manifestano in ogni sua esibizione e creazione. Il suo innato talento e l'amore per questo strumento lo hanno spinto a sviluppare un approccio compositivo, interpretativo ed esecutivo originale, restituendo centralità artistica a uno strumento che inizialmente aveva solo un ruolo di accompagnamento al canto. Grazie a questo impegno, la chitarra battente oggi possiede un repertorio proprio, rispettando le sue origini e appartenenze. Considerato dalla critica un innovatore indiscusso, le sue performance sono un'esplorazione intima e profonda delle capacità espressive della chitarra battente, dove ogni nota e armonia esprimono passione e maestria. Prima dell'esibizione (prenotazione obbligatoria 3202721822) sarà possibile fare una visita guidata lungo il sentiero che conduce all'Abbazia in località Lido Conchiglie che conserva un ciclo di affreschi risalenti al XIII secolo.





Venerdì 26 luglio (ore 21:00 - ingresso libero) il Festival si concluderà nella Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro Vernotico con il concerto del trio La Cantiga de la Serena e la partecipazione della cantante Enza Pagliara. Prodotto dall’etichetta discografica Zero Nove Nove, "La Novia2 è il quarto album dell’ensemble composto da Fabrizio Piepoli, Giorgia Santoro e Adolfo La Volpe. Dal 2008 i tre artisti si dedicano al recupero e alla rielaborazione della musica antica e tradizionale del bacino del Mediterraneo. Prima dell’appuntamento finale (ritrovo alle 18 all’ingresso dell’area archeologica di Valesio - prenotazione obbligatoria WhatsApp 3478227836) il percorso partirà dall’antico centro messapico e romano di Valesio per proseguire sul Cammino di Don Tonino Bello fino a raggiungere il centro abitato di San Pietro Vernotico e la Chiesa di San Pietro Apostolo.





Dal 2016 Il Cammino Celeste, ideato e diretto artisticamente dalla flautista Giorgia Santoro, propone non solo un programma di concerti ma anche di cammini e percorsi guidati curati da Fabio Mitrotti, con l'intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. I pellegrini percorrevano il prolungamento della via Traiana (candidata con la via Appia a Patrimonio Mondiale dell’Unesco) che nel suo tratto sino ad Otranto assunse il nome di “Traiana Calabra". Strada romana che si ricongiungeva alla "Sallentina", altra antichissima strada greco-messapica prima e romana poi, che congiungeva Taranto a Otranto passando per Santa Maria de Finibus Terrae a Leuca.





Il festival, con la produzione di Zero Nove Nove, è realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Caprarica di Lecce, Porto Cesareo, Sannicola, Tricase e San Pietro Vernotico con il patrocinio dell’Associazione europea delle vie francigene, Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale in collaborazione con Associazione Il Giunco, Meditinere, Mollare Mai, CEA di Porto Cesareo, Associazione Salentofilia, Axa, Mc Motors, Centro studi Koiné Europe. Info e programma www.ilcamminoceleste.it





INGRESSO GRATUITO

Info concerti 3392063444 - info@ilcamminoceleste.it