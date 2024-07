Scampia, Croce Rossa a supporto della popolazione

NAPOLI - La Croce Rossa Italiana, attraverso i Comitati CRI di Napoli, Napoli Nord, Maddaloni e Vairano, su richiesta della Prefettura e del Dipartimento regionale della Protezione Civile, sta fornendo da ieri supporto alla popolazione a seguito del crollo strutturale che si è verificato alla Vela Celeste di Scampia. Sono 15 i volontari, tra cui una squadra SEP (Servizio Psicosociale), e 3 i mezzi impiegati per affiancare la macchina dei soccorsi e, soprattutto, fornire generi di prima necessità, in particolare a bambine e bambini.“Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti causati dal crollo alla Vela di Scampia e a quanti sono rimasti senza casa a seguito di quanto accaduto”, ha detto il Presidente della CRI, Rosario Valastro. “Siamo a disposizione, qualora necessario, per incrementare la nostra presenza sul territorio ed aiutare la popolazione ad affrontare le paure e le conseguenze di questo momento. Ringrazio le Volontarie e i Volontari dei Comitati della CRI che si sono attivati e che, anche in queste ore, sono al fianco di quanti hanno bisogno di aiuto, fornendo a chiunque il supporto necessario”.