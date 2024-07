Serena de Bari e Edoardo Vianello insieme in "40 gradi all'ombra"

Serena de Bari ritorna con “40 gradi all’ombra”, una nuova hit per l'estate 2024, presentata in anteprima nel programma WEEKLY su Rai1 dal “Re dei tormentoni” Edoardo Vianello e disponibile nelle principali piattaforme digitali.

Serena de Bari racconta: ''Questa canzone è una rivisitazione in chiave dance della famosa hit “Abbronzatissima” e promette di diventare il tormentone dell’estate 2024''.

Con un ritmo coinvolgente ed un testo che evoca immagini di spiagge dorate e serate estive indimenticabili, la cantante pugliese ci invita a sognare e divertirci senza pensieri, abbracciati sotto i raggi del sole.

“40 gradi all’ombra” non è solo una canzone -continua l’artista- ma un’esperienza che ci trasporta in un’isola paradisiaca dove l’estate non finisce mai. A rendere il brano ancora più speciale è la collaborazione con il grande Edoardo Vianello, il leggendario interprete della versione originale, che presta la sua voce nel ritornello, creando un ponte perfetto tra passato e presente.

Arrangiamento mix e mastering sono come sempre a cura di “TempoXso”, producer multi-platinum che nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti della scena urban.

Il brano è accompagnato dal videoclip girato a Taormina (Me) con le riprese di Francesco Fichera, co-regia Simona Brance' e Marco D'Andragora.