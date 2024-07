Palagianello, lunedì 29 luglio l'evento 'Canzoni X Sempre' nell'Anfiteatro Madonna delle Grazie

Ci saranno Graziano Galatone, Giò Di Tonno e Vittorio Matteucci





PALAGIANELLO (TA) - Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone di nuovo in tour con "Canzoni X Sempre", un viaggio in musica per raccontare i 20 anni di un’amicizia nata con Notre Dame de Paris, l’opera moderna di Riccardo Cocciante.





I tre compagni di viaggio saranno nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Comunale Parco "Madonna delle Grazie" a Palagianello (via per Mottola -Ta), lunedì 29 luglio 2024, alle ore 21:00.





Gioca in casa Graziano Galatone che accoglie nella sua città di origine artisti straordinari e fraterni amici: «Condivido da 20 anni il palcoscenico con Giò e Vittorio, ‘Notre Dame de Paris’ è stato l’inizio di una grande avventura insieme, che oggi ci ha portato a realizzare un progetto che da tanto tempo sognavo, uno spettacolo unico nel suo genere che ci vede protagonisti in un viaggio nella musica che più amiamo».





Un concerto che raccoglie il meglio del repertorio pop internazionale, con particolare attenzione alla grande musica italiana e con un omaggio al mondo del cinema e del musical, tutto condito da aneddoti e curiosità sul loro bellissimo legame.





«Avevo un bisogno vitale di tornare alla musica - commenta Giò Di Tonno -, condividendone l’amore con una gioia ed una leggerezza quasi dimenticate. Non potevo sperare di meglio che farlo con due grandi artisti, amici fraterni, finalmente di nuovo insieme, protagonisti di un concerto appassionante come un film».





Come in un grande zapping musicale, lunedì 29 luglio si passerà dalle atmosfere di ‘My Way’ a quelle di ‘Con te partirò’, da quelle cinematografiche de ‘Il Postino’ e di ‘Nuovo Cinema Paradiso’ alle bellissime ‘Perdere l’amore’ e ‘Io che amo solo te’, fino al tributo, dovuto ed inevitabile, proprio al "loro" Notre Dame de Paris. Gli artisti saranno accompagnati da quattro musicisti eccezionali.





«Vent’anni di lavoro. Vent’anni di amicizia – osserva Vittorio Matteucci. Quando canto con loro mi sento subito a casa.





Con questa tournée si realizza un sogno che tutti e tre, fin dalla prima esecuzione di "Bella", abbiamo cullato nei nostri cuori: dunque eccoci qui, Giò, Gra e Vitto, ancora insieme, Che emozione!».





Le voci e le personalità di questi straordinari artisti, conosciute ed applaudite nei teatri di tutta Italia per le grandi interpretazioni nelle opere popolari, si fondono a perfezione, creando un’intesa artistica unica che dona al pubblico emozioni straordinarie.





I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/canzoni-per-sempre-gio-di-tonno-vittorio-matteucci-graziano-galatone





Per info: 3479229275