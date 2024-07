Inoltre è stato titolare nell’ Italia Under 20, nell’ Italia Under 19 e nell’ Italia Under 18. Pierozzi ha dichiarato: “Sono felice di essere arrivato al Taranto. Spero di ottenere risultati importanti con i pugliesi”. Il calciatore certamente sarà un rinforzo importante per la difesa degli jonici nella prossima stagione.

Nella sua carriera ha giocato nelle squadre giovanili della Fiorentina, nell’ Alessandria, nel Palermo, nel Como, nella Pistoiese e nel Cesena.