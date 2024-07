Serie A, la Juve cade a Norimberga

Juventus fb

La stagione sportiva 2024-2025 della Juventus inizia con una sconfitta. Nel tardo pomeriggio di venerdì 26 luglio 2024, i bianconeri di Thiago Motta sono stati battuti 3-0 dal Norimberga nella prima delle quattro amichevoli di precampionato. Le reti di Casper Janker al 19', di Dustin Forkel all'87' e di Tim Janisch all'89, evidenziano la fragilità della retroguardia juventina. Su essa dovrà lavorare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che dovrà intervenire sul mercato per fornire a Thiago Motta i profili utili a risolvere il problema strutturale precedentemente menzionato. E' quanto auspica la tifoseria bianconera che, dopo la disfatta in terra tedesca, potrà visionare i suoi beniamini nella seconda amichevole in programma con il Brest a Pescara alle ore 21 di sabato 3 agosto 2024.