Smaloxs emoziona sulle note del nuovo singolo 'Dentro di noi'

S’intitola ‘Dentro di noi' il nuovo singolo di Pietro Esposito (in arte Smaloxs), talento della nuova scena musicale italiana.

Dentro di Noi è una canzone dal sound unico, perfettamente adatta all'estate. Immaginate di ascoltarla su una spiaggia, in compagnia della vostra ragazza: è il tipo di brano che potrebbe facilmente diventare un classico delle radio estive, regalando una piacevole sensazione di spensieratezza e intimità. L'elemento centrale di questa canzone è la chitarra acustica, che evoca l'emozione di una serata trascorsa con amici o con la persona amata. La sua melodia cattura l'essenza di quei momenti speciali, rendendola perfetta per ogni occasione estiva.

Mi chiamo Pietro Esposito, ma molti mi conoscono come "Smaloxs"., il mio obiettivo principale è far arrivare la mia musica a più cuori possibili, soprattutto a quelli dei giovani. Metto sempre tutto me stesso nelle mie canzoni, condividendo la mia esperienza, anche se limitata, nei sentimenti e nelle relazioni. La musica è la mia voce, il mio modo di esprimere ciò che spesso non riesco a dire a parole. Ogni nota è un pezzo del mio cuore, ogni testo una parte della mia anima. Adesso basta parole. Lascio che sia la mia musica a parlare per me e a farti sentire ciò che provo davvero.