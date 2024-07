Domani ancora Festival dei Giochi a Ceglie Messapica tra giochi, musica e cioccolato

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Dopo la prima giornata piena di giochi si continua sabato 13 luglio, nel Centro Storico di Ceglie Messapica con la diciannovesima edizione del Festival dei Giochi organizzato dall’APS Casarmonica con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica. - Dopo la prima giornata piena di giochi si continua sabato 13 luglio, nel Centro Storico di Ceglie Messapica con la diciannovesima edizione del Festival dei Giochi organizzato dall’APS Casarmonica con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica.





Dalle 17.00 alle 21.00 li centro storico e le piazza della città saranno animati da più di 30 postazioni di gioco libero: giochi di legno auto costruiti, tiro con l’arco, giochi antichi, salto alla corda, scacchi giganti, monopattini, carrettoni, torneo di Fifa, giochi di società, il nuovo Krom Kendama, "Padelle" a cura dei ragazzi dell’Ass. Mitt’affett, l’Ass. Arti e Mestieri da tramandare ci presenterà il loro lavoro con Tombolo e Ricamo, laboratori di circo a cura di Sara Foggetta e Maria Semeraro, letture animate a cura di Pensiero Bambino, biliardone, stacchie e tanti altri giochi.





Alle 19 nel Chiostro della Med Cooking School per "La Piccola editoria del Festival" ci sarà la presentazione del uovo metodo musicale per bambini "Il Fantagramma" di Mirko Lodedo a "Il Fantagramma" è una dimensione fantastica fatta di storie e arie musicali animate da personaggi che attraverso il canto e il racconto portano a compimento una precisa missione didattica. Il metodo concepito da Mirko Lodedo e Isabina Elia nasce con l’ambizione di dare ai bambini un imprinting fortemente visivo ed emozionale, che garantisce l’acquisizione di un vocabolario didattico musicale indelebile attraverso il gioco e la fantasia.





Il metodo prevede un approccio innovativo a quello che solitamente viene affrontato in maniera accademica: attraverso similitudini ed analogie il bambino sviluppa, rispettando le proprie intuizioni, un modo naturale di apprendere. Guidati da un volume illustrato supportato da un CD Audio, i bambini si ritroveranno a colorare, a completare schede, a cantare, ad ascoltare i racconti de "Il Fantagramma" e giocando impareranno a leggere la musica.





"Il Fantagramma" prodotto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese è un progetto sperimentale di "editoria/didattica musicale" nato per supportare in maniera innovativa la didattica nelle scuole primarie e i corsi di propedeutica nelle scuole di musica.





Alle 21 l’appuntamento è in Piazza Sant’Antonio con la Cuccagna dei Piccoli, un palo della cuccagna dedicato ai bambini ricoperto interamente di cioccolato.





Alle 22.00 in via San Rocco si disputerà il Grande tiro alla fune, uno dei giochi più attesi, che prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti.





La serata si concluderà alle 23.00 in Piazza Sant’Antonio con il live dei Meneguinnes, e il loro irish folk rock. Nati in Brianza nel 2012: folgorati dalla musica tradizionale irlandese, decidono di portare in Italia qualche frammento di quelle serate di festa unitamente al rock nostrano.





Sin dai primi passi, la band si distingue per il numero di date sui palchi di tutta la penisola, che vanno a toccare anche i festival più prestigiosi del panorama folk e celtico. Non mancano concerti con grandi artisti nazionali ed internazionali tra cui : Vallanzaska, Modena City Ramblers, The Moorings, Cisco, Orthodox Celts, Marky Ramones.





Domenica 14 luglio alle 18 ci sarà il Gran Premio dei Carrettoni lungo il circuito municipale alle 18. Alle 20 sul Belvedere Monterrone, l’esibizione acrobatica di un giovane bikers cegliese. A seguire in via Muri il Gran Premio delle Scancette. Alle 21 in Piazza Sant’Antonio per I Racconti del Festival ci sarà la proiezione del documentario "Vituccio terra e canti" prodotto da Big Sur e scritto da Paolo Pisanelli, con la presenza dello stesso autore. A seguire sul palco si esibiranno i Cantori di Villa Castelli in una performance popolare aperta a i musicisti e cantori che vorranno parteciparvi. Alle 23 si disputeranno le finali del Palo della Cuccagna. A chiudere questa diciannovesima edizione del Festival dei Giochi ci sarà Jules Ferrè con le Danze Francesi.