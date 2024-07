Castellana Grotte, grande attesa per il concerto di Alex Britti di sabato 27 luglio

Intanto, giovedì 25 luglio, oltre 5mila persone hanno assistito al concerto del rapper Artie 5ive. Intanto, giovedì 25 luglio, oltre 5mila persone hanno assistito al concerto del rapper Artie 5ive.



CASTELLANA GROTTE (BA) - La musica di Alex Britti sarà la protagonista del concerto che si terrà sabato 27 luglio a Castellana Grotte in Largo Portagrande. La serata rientra nel calendario di "Piazze d’Estate 2024", il cartellone di eventi estivi organizzato da Comune di Castellana Grotte e dalla società Grotte di Castellana.





Quella di Castellana è una delle tappe dell’Alex Britti Live 2024 che durerà fino alla data conclusiva di Roma del 18 ottobre 2024 e che porterà sul palco sia i classici del suo repertorio sia i brani del suo ultimo disco sempre scanditi dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.





Il cantautore inaugura con questo tour la sua nuova fase artistica e il ritorno sulla scena musicale a qualche settimana dall’uscita del suo nuovo singolo "Uomini", brano estivo e potente dalle influenze reggae dell’ukulele e dalle sonorità pop con il timbro caldo della chitarra blues che è anche un intenso viaggio introspettivo dedicato alla figura maschile nei suoi molteplici aspetti.





Il concerto è gratuito, ma chi vorrà potrà assicurarsi un posto a sedere, con la formula "Mettiti comodo", prenotando il proprio posto direttamente su TicketOne.





Giovedì 25 luglio, invece, il rapper Artie 5ive ha portato a Castellana Grotte oltre 5mila persone, in un concerto nel quale ha proposto al pubblico alcuni dei suoi brani più belli. I fan più temerari hanno raggiunto Largo Portagrande già dalle 7 del mattino, molti altri li hanno alle 15.00. Per non perdere nulla di un concerto che si è rivelato essere energia pura, ragazzi e ragazze erano assiepati anche sulle terrazze condominiali. Il rapper italo-sierraleonese, tra i protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana, è anche sceso nelle Grotte di Castellana per la foto di rito e ha elogiato la suggestiva location, a dire del suo staff, ideale per le riprese di un video musicale.