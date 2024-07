Teatro a Corte: continua con successo la quarta edizione della rassegna nazionale

TRANI - Prosegue con grande entusiasmo la quarta edizione di “Teatro a Corte”, la rassegna nazionale di teatro amatoriale in corso presso il Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Fino al 20 luglio, giorno in cui sarà assegnato il prestigioso Premio “Giovanni Macchia”, gli spettacoli in concorso saranno votati dal pubblico.

Il prossimo appuntamento

Sabato prossimo, la compagnia laziale “I Sognattori” di Latina (LT) salirà sul suggestivo palcoscenico en plein air di Corte ‘Davide Santorsola’ con la pièce “Amici fragili”, basata su un testo di Federico Buffa e diretta da Gianni Iovine. La commedia agrodolce esplora i vizi e le fragilità umane attraverso una serata tra amici che si trasforma in una rivelatrice seduta di gruppo.

Dettagli organizzativi

La rassegna è diretta artisticamente da Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, con la collaborazione della Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e l’Unione Italiana Libero Teatro. La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è curata dal direttore Niki Battaglia e supportata dalla Città di Trani, con il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi e il sostegno della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese.

Informazioni pratiche

Gli spettacoli iniziano alle 21:00, con apertura porte alle 20:30. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0883.50.00.44 o visitare il sito www.palazzodelleartibeltrani.it. I biglietti sono acquistabili anche con Carta docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (BT). Il costo del biglietto è di 10,00 euro per il posto numerato e 8,00 euro per il posto libero non numerato.

Acquisto biglietti