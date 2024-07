Tennis: Martina Trevisan vince il torneo di Bastad

Nella prima semifinale Martina Trevisan ha battuto 6-7 6-4 6-4 l’ americana Louisa Chirico. Nella seconda semifinale Ann Li ha sconfitto 6-4 6-4 la spagnola Nuria Parrizas. Per la tennista fiorentina è stato il primo titolo WTA 125 nella sua carriera e il primo torneo vinto nel 2024. Martina Trevisan ha dichiarato: “Sono molto contenta di aver vinto a Bastad. Ho giocato molto bene, con determinazione e rapidità, spero di continuare a vincere anche nei prossimi tornei”.

Martina Trevisan ha vinto il torneo WTA 125 sulla terra rossa di Bastad in Svezia, prevalendo in finale 6-2 6- 2 in un’ora e 10 minuti sull’ americana Ann Li ed è la numero 77 al mondo nella Classifica WTA. Nel primo set la trentenne di Firenze ha proposto un gioco veloce ed è riuscita a imporsi con il servizio e i pallonetti. Nel secondo set l’ italiana è stata decisiva con i top spin e le demivolèe e si è aggiudicata l’ incontro e il torneo.