Tensione a Southport: 17enne arrestato per accoltellamento di otto persone

SOUTHPORT - Grande tensione nella città inglese di Southport, a nord di Liverpool, dove un 17enne originario di Banks è stato arrestato dopo aver accoltellato almeno otto persone, tra cui si contano sei o sette bambine, secondo quanto riportato dai media locali. Le autorità hanno assicurato che "non vi è alcuna minaccia più ampia per il pubblico". Il Liverpool Echo ha parlato anche di un morto, ma la notizia non è ancora stata confermata. È stata esclusa la pista terroristica.La polizia di Merseyside ha ricevuto una prima chiamata intorno alle 11.50 ora locale (le 12.50 in Italia) e ha immediatamente inviato gli agenti in una proprietà di Hart Street. La dinamica dell'accaduto non è ancora del tutto chiara, ma le testimonianze raccolte dalla BBC descrivono un uomo armato che correva per la via, colpendo chiunque incontrasse.Gli accoltellamenti sarebbero avvenuti in una nursery della zona, che ospita anche attività per bambini fra i 3 e gli 11 anni, come riportato da Sky News. The Guardian riporta le dichiarazioni di una ragazza che riferisce quanto detto dalla zia: avrebbe visto alcuni genitori correre fuori dall'edificio, dove si stava tenendo una lezione di danza dedicata a Taylor Swift, portando in braccio le loro figlie ferite.Le vittime sono state trasportate in diversi ospedali: l’ospedale infantile Alder Hey, l’ospedale universitario di Aintree e l’ospedale di Southport e Formby. Sul posto sono intervenute tredici ambulanze mandate dal North West Ambulance Service, insieme ad altri soccorsi specializzati.Le autorità stanno continuando a investigare per chiarire ulteriormente i dettagli di questo tragico incidente e assicurare il supporto necessario alle vittime e alle loro famiglie.