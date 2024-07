Parigi ‘24, immenso Ceccon: è oro nei 100 dorso

PARIGI - Immenso Thomas Ceccon che bissa l'oro di Nicolò Martinenghi e domina la finale dei 100 dorso con una fantastica rimonta nella vasca di ritorno, superando il cinese Xu e l'americano Murphy. É l'ottava medaglia azzurra, in attesa di capire il metallo del fiorettista Macchi, in pedana alle 22.10.NON ERA IL FAVORITO** — Ceccon, che aveva virato al terzo posto, ha chiuso con 52"00 recuperando metro su metro al veterano Murphy e schiantando nel testa a testa Xu, che alla vigilia era indicato come favorito. Il dorsista toscano, già bronzo con la 4x100 stile libero, nei 100 dorso è anche il primatista mondiale. Sul podio anche un personaggio istrionico come lui ha trattenuto a stento le lacrime e poi è stato festeggiato dai compagni di squadra, tra cui lo stesso Martinenghi.Thomas Ceccon ha scritto un'altra pagina memorabile nella storia del nuoto italiano, bissando l'oro conquistato da Nicolò Martinenghi e dominando la finale dei 100 dorso con una spettacolare rimonta nella vasca di ritorno. Partito in terza posizione dopo la virata, Ceccon ha messo in mostra tutta la sua classe e determinazione, recuperando metro su metro sul veterano americano Ryan Murphy e superando nel finale il cinese Xu Jiayu, che era considerato il favorito della vigilia.Con un tempo di 52"00, Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro, aggiungendo un'altra preziosa medaglia al bottino azzurro, che ora conta otto podi. La sua impresa è stata accolta con grande entusiasmo dai compagni di squadra e dal pubblico, che hanno festeggiato il successo del giovane dorsista toscano.Sul podio, Ceccon ha trattenuto a stento le lacrime, mostrando tutta la sua emozione per un traguardo tanto desiderato quanto meritato. La sua performance nei 100 dorso conferma il suo status di primatista mondiale e lo consacra come uno dei grandi protagonisti del nuoto internazionale. Ora, l'attenzione si sposta sul fiorettista Macchi, atteso in pedana alle 22.10, per scoprire il colore della sua medaglia e continuare a sognare in grande.