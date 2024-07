'Festa del Mare - 49a Sagra del Polpo': un successo a suon di musica, enogastronomia e tradizione

BARI - Si chiude all’insegna del successo e dell’entusiasmo la Festa del Mare con la 49a edizione della Sagra del Polpo. A sancirlo le immagini, i sorrisi e i parchetti sold-out della tre giorni che, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, ha visto il lungomare Dalmazia letteralmente preso d’assalto da turisti e curiosi. Organizzata dal Comune di Mola di Bari, in collaborazione con “La Compagnia del Trullo”, associazione no-profit conversanese, la Festa del Mare ha infatti registrato un boom di presenze come non accadeva da tempo: sono stati in migliaia, infatti, i cittadini che, tra un panino col polpo e i prodotti tipici pugliesi, presenti in oltre 20 stand enogastronomici, hanno animato il Lungomare Dalmazia e la 49 a edizione dell’evento simbolo molese.E tantissimi gli appuntamenti che hanno arricchito il cartellone della Festa. A partire dalla musica, vera e propria novità dell’edizione, firmata da concerti e spettacoli a cura di numerosi artisti: Santi Francesi e Buckwise nella serata di venerdì, Bandabardò e Radio Lausberg sabato, James senese e Napoli Centrale con a seguire Luca Martelli domenica sera; oltre che dai dj set che hanno fatto ballare il pubblico della Festa del Mare dal tramonto fino a tarda sera. E poi ancora: mercatini dell’artigianato locale e del vinile per le viuzze cittadine, esposizioni d’arte, chiese aperte, mostre e installazioni fotografiche, walking tour ed escursioni, dibattiti e laboratori. Senza tralasciare la danza – protagonista indiscussa dell’Arena Castello Angioino – e il divertimento per i più piccoli, garantito dagli spettacoli di magia e giocoleria. Il tutto in un perfetto mix fra tradizione e innovazione, ritorno alle radici e sguardo al futuro, capace di offrire un’esperienza autentica e completa di un evento identitario e profondamente sentito come la Sagra del Polpo.Quella conclusa, si conferma così l’edizione del “ritorno”, con il racconto dell’autenticità molese, fatta di pescatori, mare e gozzi, e insieme l’apertura alle novità, con la musica, la cultura e il divertimento alla portata di tutti.“Abbiamo vissuto serate incantevoli, di grande partecipazione, emozione e coinvolgimento” – fa sapere il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna attraverso un post. “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno preso parte a questa straordinaria edizione della Sagra del Polpo e alla sua macchina organizzativa, capace di funzionare alla perfezione. La storia, il mare, la musica, la gastronomia, gli approfondimenti culturali e turistici: ogni elemento ha contribuito a definire la nostra Mola di Bari accogliente e meravigliosa”.“A meno di 24 ore dalla conclusione della Festa del Mare, non possiamo che ritenerci soddisfatti e orgogliosi di tutto il lavoro svolto in questi mesi” – le parole di Antonio Innamorato, presidenta de La Compagnia del Trullo OdV. “Grazie al supporto e alla collaborazione dell’amministrazione molese, speriamo di essere riusciti a restituire a Mola e ai suoi cittadini tre giorni intensi e ricchi di contenuti. L’obiettivo era disegnare un progetto nuovo e ibrido, ben ancorato alla tradizione, ma proiettato al futuro. Abbiamo cercato di farlo inserendo la nostra personale impronta, entrando in punta di piedi, e avendo sempre fisso il nostro compito: far riscoprire l’essenza di questo evento simbolo della città, puntando in alto, ma senza mai perdere di vista l’orizzonte”. Quello che, tuffandosi dolcemente nel mare, ha così regalato la cornice più bella alla Festa del Mare e alla 49 a edizione della Sagra del Polpo.