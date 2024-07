Tentativo di evasione dal carcere di Foggia sventato dalla polizia penitenziaria

FOGGIA - Un tentativo di evasione dal carcere di Foggia è stato sventato dagli agenti della polizia penitenziaria. Lo ha reso noto Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria). Secondo quanto riferito, ieri pomeriggio un poliziotto ha avvertito rumori sospetti provenienti dalla sezione 4 e, insieme a alcuni colleghi, si è recato sul posto scoprendo che era stato praticato un foro nel muro di una cella.All'interno della cella sono stati trovati anche 30 grammi di sostanza stupefacente. "Non possiamo mancare di evidenziare", afferma Montesano, "come la polizia penitenziaria in Puglia, particolarmente a Foggia, stia subendo il disagio di una organizzazione complessiva che non funziona e da correggere. Il governo si dia una mossa e prenda compiutamente atto dell'emergenza".L'Osapp chiede un immediato incremento degli organici già dalle prossime assegnazioni del 183esimo corso per la Puglia e per Foggia in particolare. "Ribadiamo nuovamente al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al sottosegretario Del Mastro e Ostellari, e al governo Meloni, la necessità di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti e sovraffollamento detentivo", conclude Montesano.L'episodio mette in luce le difficoltà e le criticità che il sistema penitenziario pugliese deve affrontare, sottolineando l'importanza di un intervento urgente per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti e la sicurezza nelle carceri.