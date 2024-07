Bari in Jazz: tredici concerti al Minareto della Selva e chiusura con Peppe Servillo in Piazza Ciaia

A Savelletri di Fasano il “Maiden voyage” hanno iniziato con il concerto di Ray Gelato & The Giants, preceduto da un aperitivo con bollicine. Il “Godfather of Swing” aprendo il festival il 6 luglio alla Masseria Torre Maizza di Contrada Coccaro – Savelletri (BR) con il suo spettacolo irresistibile. Bari in Jazz continuerà ancora ad agosto e settembre in location consolidate come il Minareto alla Selva di Fasano, il jazz club a cielo aperto con vista sulla Valle d’Itria (tra cui cinque spettacoli in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese), e in nuove location tra dimore storiche, masserie, castelli e lidi che proporranno le performance di artisti come Simona Molinari & Cosimo Damato, Luca Aquino, Francesco Bearzatti, Peppe Servillo, Paolo Jannacci, Chalo Correia, Radicanto, Florence Adooni e altri ancora.





Tra le importanti partnership, quella legata alla Masseria Torre Maizza, di cui il Festival è cultural partner con due importanti eventi musicali, con formula aperitivo e concerto, il cui ricavato andrà in parte a supportare la Onlus “Save The Olives”, guidata dalla fondatrice, l’attrice premio Oscar Helen Mirren. All’appuntamento del 6 luglio seguirà il 26 luglio uno dei massimi esponenti del jazz brasiliano, il pianista Amaro Freitas.







Questo il programma completo degli eventi nel territorio fasanese della 21ª edizione di Bari in Jazz: AMARO FREITAS 26 Luglio 2024 Masseria Torre Maizza | Contrada Coccaro – Savelletri (BR) Ore 20:00 Aperitivo + concerto 75,00 euro + d.p. in collaborazione con Masseria Torre Maizza – parte dei proventi saranno destinati a supportare la onlus “Save The Olives” FANELLY “Il Mare” 6 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21:00 In collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese ALBA CARMONA DUO 6 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 22:00 In collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese Biglietto unico per entrambi i concerti della serata 15,00 euro + d.p. BALLAD FOR A TREE Performance di Massimo Bertolini eseguita da Francesco Galizia 9 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21:00 Evento realizzato, in collaborazione con WeStart, nell’ambito del Public Program del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, curato da Luca Cerizza e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. LEO MIDDEA 9 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 22:00 Biglietto unico per entrambi i concerti della serata 15,00 euro + d.p. DUO CAPRIELLO – ASQUITTI 10 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21:00 LUCA AQUINO 10 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 22:00 Biglietto unico per entrambi i concerti della serata 10,00 euro + d.p. DAREYN TRIO 12 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21:00 THREE FOR ONE Plays Jimi Hendrix 12 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 22:00 Biglietto unico per entrambi i concerti della serata 15,00 euro +d.p. Il COLORE DEL MEDITERRANEO Musica e Parole 13 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21.00 In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese FREQUENCY DISASTERS 13 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 22:00 In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese Biglietto unico per entrambi i concerti della serata 10,00 euro + d.p. GIUSEPPINA TORRE 17 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21:00 Ingresso 10,00 euro + d.p. ALESSANDRO PIPINO E REBECCA FORNELLI A Diosa 18 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21:00 Ingresso 10,00 euro + d.p. FRANCESCO BEARZATTI 19 Agosto 2024 Minareto | Selva di Fasano Ore 21:00 Ingresso 15,00 euro + d.p. PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET M’aggia Curà 20 Agosto 2024 Piazza Ciaia | Fasano Ore 21:00 Ingresso libero «Quest’anno il Festival Metropolitano Bari in Jazz compie 20 anni di attività. Noi li festeggiamo con tredici concerti al Minareto della Selva e con la chiusura di Peppe Servillo & Solis String Quartet in Piazza Ciaia – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –. Questo festival svolge un ruolo preziosissimo: promuove la musica di qualità e allo stesso tempo valorizza il patrimonio storico-artistico di tutta la regione, con spettacoli suggestivi in dimore storiche, masserie e castelli. Siamo lieti, tra l’altro, di veder instaurarsi collaborazioni prestigiose come quella con Masseria Torre Maizza e Rocco Forte Hotels a supporto della Onlus "Save The Olives". Invitiamo tutti nel nostro bellissimo territorio per partecipare e godere della magia della musica jazz».

