Torneo di Gstaad: Fabio Fognini vola ai quarti di finale

Nel secondo set, Fognini nonostante un fastidio al polpaccio destro, con carattere e determinazione ha annullato due match point sul 5-3 per Varillas e si è imposto al tie-break 7-6. Nel terzo set grande equilibrio fino al 4-4 e Fognini con i pallonetti si è aggiudicato l’ incontro. Nei quarti di finale il ligure sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas che ha superato 7-6 6-3 il serbo Hamad Medjedovic. L’ argentino Tomas Martin Etcheverry ha battuto 6-2 2-6 6-3 l’ olandese Botic Van De Zandschulp.





Fognini ha dichiarato: “Sono contento, ho giocato bene e proposto un buon tennis. Spero di continuare a vincere ancora in questo torneo”.

Nel secondo turno del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Gstaad in Svizzera, Fabio Fognini ha vinto 3-6 7-6 7-5 contro il peruviano Juan Pablo Varillas e si è qualificato per i quarti di finale. Nel primo set il ligure non è riuscito a contrastare con efficacia l’ avversario che con i pallonetti ha prevalso.