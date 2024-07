Serie C: il Monopoli acquista il difensore Claudio Cellamare dal Gelbison

Il giocatore nella stagione che è terminata il 5 maggio ha disputato 17 gare con il Gelbison nel girone H di Serie D, Cellamare nella sua carriera ha giocato nel Gelbison, nel Nardò, nel Trapani, nel settore giovanile del Milan, nella Lucchese, nel Genoa Primavera e nel Montespaccato.



Inoltre è stato titolare nella Rappresentativa di Serie D nel Torneo di Viareggio nel 2022-23. Cellamare ha dichiarato: “ Sono soddisfatto di poter giocare nel Monopoli, voglio ottenere risultati importanti con questa squadra”. Il calciatore sarà un rinforzo importante per la difesa dei pugliesi che nella prossima stagione cercheranno di raggiungere la salvezza.

Il Monopoli ha acquistato il difensore Claudio Cellamare 20 anni a titolo definitivo dal Gelbison per il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore ha firmato con i biancoverdi pugliesi un contratto fino al 30 giugno 2025 con possibilità di rinnovo per la stagione successiva.