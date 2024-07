Calciomercato: il Lecce interessato al centrocampista camerunense Jean Onana del Besiktas

Nella sua carriera ha giocato nel Lens, nell’ Olympique Marsiglia, nel Bordeaux e nel Lilla. Inoltre è stato titolare in 10 gare nel Camerun. Corvino ha dichiarato: “Il calciatore è molto forte, ci interessa, vedremo se ci saranno le condizioni per portarlo al Lecce”. Se Onana dovesse trasferirsi in Puglia certamente sarebbe un rinforzo molto importante per il centrocampo dei salentini nel prossimo campionato di Serie A.

