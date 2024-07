Torre Vado, le 'Metabole' di Alex Papavassiliou alla Sala Polivalente

Descrizione dell'esposizione

- Coinvolgimento Storico: alcune opere in mostra evocano la storia e le leggende del territorio, invitando il pubblico a una riflessione sul ruolo dei segni e dei simboli nella costruzione della nostra identità culturale.



Alex Papavassiliou, figlio del pittore surrealista Petros Papavassiliou, ha una lunga carriera nel campo dell'arte visiva. Residente a Milano, ha esposto le sue opere in numerose mostre, sempre con un focus particolare sulla semiotica e la comunicazione.



La rassegna Arte a Torre Vado 2024 presenta “Metabole”, una collezione di10opere delciclo “Semiotic Turn” dell’artista Alex Papavassiliou dedicate ai principali protagonisti della “svolta semiotica” Saussure, Greimas, Peirce, Umberto Eco, Roland Barthes e Bruno Latour, che in epoche e in contesti differenti hanno rivelato una convergenza nei processi di comprensione e significazione della letteratura, della poesia, della musica, della pittura, della fotografia, del cinema, del design.



La mostra si articola in tre sezioni dedicate alle tematiche: “Svolta Semiotica”(con opere in omaggio a Bruno Latour e alle sue proposte per la difesa del Pianeta Terra), “Omaggio a Freud e Lacan”(con opere dedicate al modello “Petit Decalage”) e“Digital Art NFT-TexturePrint” (una serie di opere che utilizzano innovative tecniche di produzione artistica su pneumatici riciclati).



Il percorso espositivo è un invito ad “attivare il terzo occhio” dello sguardo semiotico, che fa evolvere l’analisi del segno e del reale in tre dimensioni: presente, passato e futuro.



Audioguida: disponibile inquadrando con il vostro smartphone iQRCODE presenti sulle didascalie delle opere esposte - Approccio Multimediale NFT-TP: Alex Papavassiliou integra tecniche pittoriche tradizionali con elementi digitali, creando opere che riflettono le interazioni tra il mondo fisico e digitale; in mostra otto opere realizzate con innovative tecniche produttive, rispettose dell’ambiente, che impiegano materiali di riciclo ricavati da pneumatici riciclati. - Omaggio a Freud e Lacan: la psicanalisi utilizza la stessa “cassetta degli attrezzi” della Semiotica, anche se per scopi diversi. In mostra l’opera inedita “Io Es e Rimozioni” in omaggio a Freud e le opere “Petit Decalage” in omaggio a Lacan - In mostra “Gaia” e “FlatOntology” in omaggio a Bruno Latour e alle sue proposte per difendere il nostro Pianeta Terra.

Promossa dal Comune di Morciano di Leuca, Associazione Archès e Puglia Tourist Information, la mostra "Metabole", termine di origine greca che si riferisce al concetto di mutamento, è un concetto poliedrico che trova applicazione in numerosi campi del sapere umano, che rappresenta l’idea fondamentale del cambiamento, del passaggio da uno stato all’altro, e della variazione in diversi contesti. La comprensione di questo termine può offrire una prospettiva più ricca e approfondita su come percepiamo e interpretiamo i mutamenti nella Natura, nella cultura e nella società.Attraverso questa esposizione, l’artista esplora le radici storiche e culturali della semiotica, utilizzando il simbolismo e la metafora per connettere passato e presente.Alex Papavassiliou è noto per il suo lavoro nel ciclo "Semiotic Turn", un progetto artistico che affronta temi di comunicazione, interpretazione e significato. Le sue opere combinano elementi della pittura tradizionale con tecniche digitali, offrendo una riflessione contemporanea sulla semiotica.Il Salento, e in particolare l’area di Torre Vado – Morciano di Leuca, è una testimonianza preziosa del passaggio di tanti popoli che lo hanno abitato. Cornice storica e naturale di rara bellezza, offre un ambiente ideale per la riflessione e la contemplazione.Le profonde radici culturali e storiche del territorio, rendono Torre Vado non solo un luogo di grande interesse storico, ma anche una perfetta ambientazione per un'esposizione che esplora la semiotica attraverso i secoli.La presenza dei Greci in Italia ha segnato un'epoca di cambiamenti e influenze culturali che risuonano ancora oggi, rendendo questa location particolarmente significativa per il territorio e per la mostra: “finibusterrae”, confine della terra, è il ponte nel presente che ci unisce al passato e al futuro.- Svolta Semiotica: L'artista esplora concetti di significante e significato, ispirandosi ai protagonisti della svolta semiotica “Semiotic Turn”: Ferdinand de Saussure, Algirdas Julien Greimas, Charles Sanders Peirce, Umberto Eco, Roland Barthes e Bruno Latour.