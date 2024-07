Tragedia nel Salento: 77enne francese trovata morta in casa ad Alliste

ALLISTE – Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Alliste, nel Salento, dove una donna di 77 anni, di origine francese, è stata trovata morta nella sua abitazione.Il decesso della donna, avvenuto per cause naturali, risalirebbe a tre giorni fa. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte odore che proveniva dall'abitazione.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia locale e un medico legale. Non è stata disposta l’autopsia, confermando così che la morte è avvenuta per cause naturali.La vittima viveva da sola, rendendo ancora più dolorosa la scoperta del suo decesso. Questo tragico evento pone nuovamente l'attenzione sulla solitudine che molte persone anziane vivono, spesso senza il supporto di familiari o amici vicini.