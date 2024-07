Viaggi. 'L'imperatrice guerriera', la 'truffa d'oro': 10 curiosità sull'Impero Bizantino e la crociera per scoprirle tutte

Un itinerario immersivo a bordo di MSC Splendida verso Spalato, Atene, Efeso, Istanbul e Corfù, che hanno in comune diversi aspetti storici e culturali, principalmente legati alla loro importanza durante l'epoca bizantina.





L'Impero Bizantino, conosciuto anche come Impero Romano d'Oriente, ha lasciato un’eredità indelebile nella storia e nella cultura del Mediterraneo. Per gli appassionati di storia e per chi cerca un’esperienza di viaggio unica, MSC Crociere propone un itinerario autunnale a bordo di MSC Splendida di 10 giorni e 9 notti, alla scoperta delle città che hanno segnato la storia dell'Impero: Spalato, Atene, Efeso, Istanbul e Corfù. Queste località condividono un legame storico profondo e una rilevanza culturale che risale all’epoca bizantina. Le crociere partiranno da Bari e Trieste, rispettivamente il 29 e 30 ottobre, il 7 e 8 novembre, e il 16 e 17 novembre.





La prima tappa è Spalato, in Croazia, celebre per il Palazzo di Diocleziano. Costruito nel III secolo d.C., il palazzo divenne un’importante base bizantina per la difesa e la gestione della Dalmazia. Spalato era cruciale per il controllo delle rotte marittime e terrestri lungo la costa adriatica.





Dopo un giorno di navigazione, si arriva al Pireo, il porto di Atene. Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, Atene acquisì un ruolo strategico sotto l'Impero Bizantino. Pur non essendo un centro politico primario come Costantinopoli, la città rimase significativa per il controllo dell'Attica e della Grecia centrale. Atene conserva importanti monumenti bizantini, come la Chiesa di Santa Maria della Vittoria e la Chiesa di San Giovanni Battista.





La crociera prosegue verso Kusadasi, in Turchia, da dove si accede all’antica città di Efeso. Durante l’epoca bizantina, Efeso era una delle città più rilevanti dell'Asia Minore e sede di importanti concili ecumenici, come il Concilio di Efeso del 431 d.C. I resti di Efeso, tra cui il Tempio di Artemide e la Basilica di San Giovanni, testimoniano l’importanza della città nel periodo bizantino.





Successivamente, si giunge a Istanbul, allora Costantinopoli, capitale dell'Impero Bizantino dal 330 d.C. fino alla sua caduta nel 1453. La città era il cuore politico, economico e culturale dell'impero. La Hagia Sophia, la Chiesa di Santa Irene e il Palazzo dei Porfiriogeniti sono esempi straordinari dell’architettura bizantina che hanno avuto un’influenza duratura sull’arte e sulla cultura dell'epoca.





Dopo un’altra giornata di navigazione, MSC Splendida approderà a Corfù, situata nel Mar Ionio. Corfù era una località strategica per la difesa dell'Impero Bizantino contro incursioni barbariche e minacce esterne. Le sue fortificazioni bizantine erano cruciali per la protezione delle rotte marittime. L’isola conserva molte fortificazioni e chiese bizantine, riflettendo l’influenza culturale e religiosa dell’epoca.





Queste località nascondono i segreti e le curiosità a metà tra il mito e storia, eccone qui le prime 10:

- Il Segreto del "Fuoco Greco": l’arma incendiaria bizantina, composta da un mix segreto di sostanze chimiche, era capace di bruciare anche sull’acqua. La formula esatta è andata perduta nel tempo.

- La Truffa d’Oro di Costantinopoli: durante l’assedio di Costantinopoli, l’imperatore Costantino XI usò strategie diplomatiche e inganni per ritardare l'attacco nemico, promettendo ricchezze inesistenti.

- Gli Intrighi di Corte: la corte bizantina era famosa per i suoi complotti. Imperatori e nobili spesso cadevano vittime di avvelenamenti e congiure orchestrate dai familiari.

- L’Imperatrice Guerriera: Teodora, moglie dell'imperatore Giustiniano I, iniziò come attrice e cortigiana, ma divenne una delle donne più potenti del suo tempo, influenzando profondamente le politiche dell'impero.

- Le Meraviglie della Basilica di Santa Sofia: costruita da Giustiniano I, la Basilica di Santa Sofia è un capolavoro di architettura. Giustiniano esclamò: "Salomone, ti ho superato!" al termine della costruzione.

- La Grande Peste di Giustiniano: epidemia che colpì l'impero nel VI secolo, uccise milioni di persone e indebolì gravemente la potenza bizantina, riducendo la popolazione di Costantinopoli del 40%.

- L’acquedotto di Costantinopoli: il più lungo del mondo antico nel V secolo vide la sua la sua struttura raggiungere la lunghezza di ben 426 km. Ad oggi, con queste misure, l'acquedotto di Costantinopoli risulta essere il più grande sistema di flusso delle acque dell'intera antichità.

- La Sindrome dell'Imperatore Assassino: numerosi imperatori furono deposti, accecati o assassinati da parenti ambiziosi. La lotta per il potere era spietata e spesso cruenta.

- La Diplomazia Bizantina: i Bizantini erano maestri della diplomazia, utilizzando matrimoni, oro e astuzia per stringere alleanze e mantenere la pace.

- Il Tesoro Perduto di Costantinopoli: immense ricchezze furono nascoste durante la caduta di Costantinopoli nel 1453. Leggende parlano di tesori nascosti nei sotterranei della città, ancora da scoprire.