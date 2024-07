Tragedia nel Salento: 84enne muore in una campagna a Borgagne

MELENDUGNO – Una tragedia si è verificata nel Salento, dove un uomo di 84 anni, originario di Melendugno, ha perso la vita in una campagna alla periferia di Borgagne. L'anziano ha accusato un malore ed è caduto tra le sterpaglie in fiamme.

L'allarme e l'intervento dei soccorsi

Il proprietario di un fondo agricolo vicino ha notato l'incendio e ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rinvenuto il corpo senza vita del pensionato. La vittima presentava evidenti segni di ustione.

La dinamica ancora da chiarire

L'auto dell'84enne è stata trovata parcheggiata nelle vicinanze, con lo sportello aperto. Anche i Carabinieri sono giunti sul luogo per avviare le indagini. Al momento, la dinamica dell'incidente rimane del tutto da chiarire. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'anziano e comprendere cosa possa aver causato il malore e la successiva caduta nelle sterpaglie in fiamme.