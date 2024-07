Tragedia a Margherita di Savoia: 16enne egiziano annega in mare

MARGHERITA DI SAVOIA – Una tragedia si è consumata questa mattina nelle acque di Margherita di Savoia, dove un ragazzo di 16 anni, di nazionalità egiziana, è deceduto mentre nuotava. Il giovane faceva parte di una cooperativa di progetti di accoglienza e integrazione sociale di Rionero in Vulture.

Le dinamiche dell'incidente

Altri quattro ragazzi, tutti migranti minori non accompagnati, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Barletta. Attualmente sono tutti coscienti, ma restano da chiarire le esatte dinamiche di quanto accaduto. È stato confermato che il mare non era agitato al momento della tragedia, escludendo così condizioni meteorologiche avverse come causa dell'incidente.

Intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le idromoto della Asl Bat, diverse ambulanze e un elisoccorso proveniente da Foggia. Purtroppo, nonostante i soccorritori abbiano eseguito immediatamente le manovre di rianimazione, il giovane è stato dichiarato morto sul posto.

La dichiarazione della Asl Bat

"I soccorritori hanno eseguito immediatamente le manovre di rianimazione ma il ragazzo era già deceduto", si legge nella nota rilasciata dalla Asl Bat.

Le indagini

Le autorità competenti stanno indagando per fare luce sull’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane egiziano. La cooperativa coinvolta, che gestisce i progetti di accoglienza e integrazione dei minori, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento.