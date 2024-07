Tragedia nel Tarantino: muore 70enne in incidente stradale a Laterza

LATERZA (TA) – Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità di Laterza oggi intorno alle 13, quando un grave incidente stradale ha causato la morte di un 70enne. Lo schianto, avvenuto in via per Castellaneta nei pressi del Ponte delle Rose, ha coinvolto una moto e un'auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, che si trovava in sella alla sua moto, è rimasto vittima dell'impatto. Le dinamiche precise dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno conducendo i rilievi necessari per chiarire ogni dettaglio.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato immediatamente chiuso al traffico per permettere i soccorsi e facilitare le operazioni di rilievo da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

La chiusura della strada ha causato disagi alla circolazione, ma si è resa indispensabile per garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di soccorso. Le autorità locali invitano gli automobilisti a seguire percorsi alternativi e a prestare massima attenzione nella guida.

La comunità di Laterza è in lutto per la perdita di un suo concittadino, e l'incidente di oggi solleva nuovamente il tema della sicurezza stradale su quel tratto di strada, già in passato teatro di altri incidenti.