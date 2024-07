'Trani Festival del Cinema e del Mare', al via la quarta edizione

TRANI - Al via la rassegna del Trani Festival del Cinema e del Mare: l’evento cinematografico audiovisivo in programma venerdì 18 luglio 2024 presso la Villa Comunale di Trani incentrato sulla tematica “Il cinema al servizio della difesa dell’Ambiente”.L’evento intende proporsi come veicolo di promozione e di marketing territoriale, utile a sensibilizzare il pubblico alla salvaguardia e sostenibilità dell’ambiente e ad incentivare una produzione cinematografica che, coinvolgendo produttori, registi e attori di fama nazionale e internazionale, dia lustro al nostro territorio. Quest’anno il Festival assume una nuova identità, in linea con l’obiettivo del Festival giunto alla sua quarta edizione.Sarà un Festival itinerante. Si svolgerà in due date ed in due location differenti. L’obiettivo del Festival è di rendere fruibile ed accessibile al maggior numero di spettatori una finestra privilegiata sulle ultime tendenze del cinema nazionale. Vogliamo incentivare i produttori e i registi ad aumentare le produzioni di film nel nostro territorio e creare un canale di comunicazione con i vari pubblici e le tante realtà culturali e produttive, con tutti i turisti ed i visitatori del territorio.Il Festival del Cinema e del Mare si posiziona in un’ottica sempre più green ed è indirizzato a promuovere una produzione artistica ed uno stile di vita più sensibile alla tematica della “sostenibilità ambientale”, in sintonia con i contenuti dell’Agenda 2030 con messaggi quali la salvaguardia dei mari, l’attenzione al cambiamento climatico, la promozione di un’istruzione equa ed inclusiva.La manifestazione contribuirà a valorizzare l’importanza dell'esperienza cinematografica in una realtà turisticamente in crescita come Trani, con la proiezione in esclusiva sul grande schermo di una selezione accurata di titoli, legati alla produzione cinematografica sia italiana che estera. I temi centrali della prima giornata del Festival saranno la tutela dei mari e la sostenibilità ambientale con una particolare attenzione al benessere, alla solidarietà e all’inclusione come messaggio di unione tra associazioni, istituzioni, scuole partner del nostro territorio.Il Festival è una kermesse che ha acquisito un respiro internazionale avendo via via ampliato la sua rete di partnership. Attive le collaborazioni con il Festival Italo-Spagnolo “Estimar”, giunto alla sua VIII edizione, con il Festival Italo-Serbo di Belgrado, giunto alla sua VIII edizione, con il Growth partner We Short, start up innovativa italiana operante nel settore del cinema on demand con particolare riferimento ai cortometraggi, con FlickTales S.r.l. casa di produzione della regista tranese Samantha Cito, con l’ITS Academy Tourism Puglia di Trani. Numerosi anche i gemellaggi che vedono il Festival del Cinema e del Mare collaborare con altri Festival nazionali come Corti in Cortile (Festival Internazionale di Cortometraggi di Catania), il PIFF (Puglia International Film Festival), il Castiglione del Cinema (Festival di Cortona) e con l’Orchestra Filarmonica pugliese Sol dell’Alba.Il progetto è realizzato dall’ Associazione Insight Pr di Trani e si avvale del sostegno economico del Comune di Trani e con la preziosa collaborazione di Apulia Film Commission, Trani Autism Frendly, Durante e dopo di Noi, Meteo Hereoes di Legambiente, di Meteo Clima e Meteo Expert, Aci (Bari Bat) del Patrocinio della Regione Puglia e la partnership di AMIU S.p.A., Trani Autism Friendly, Confimi Industria Bari BAT Foggia e del Distretto Produttivo dell’Industria Culturale Dialogo e con Media Partners Radio RID 96.8 FM, Primafila Magazine, Domanimisposo e TRM TV, la televisione radio del mezzogiorno.L’evento avrà inizio il 18 Luglio 2024 - Piazzale della Musica Astor Piazzolla - Villa Comunale di Trani alle ore 11:00 con la presentazione degli ospiti del Festival, a cura di Luisa Colonna (Presidente Associazione Insight PR - Trani); ore 11:15 Proiezione dei cortometraggi sull’ambiente, realizzato da Meteo Expert (nuovo episodio MeteoHeroes); proiezione di “Verde Cenere” dedicato agli alberi, realizzato dal regista Michele Pinto: Ore 11.30 presentazione dei lavori svolti dalle scuole (Circolo didattico Mons. Petronelli, Istituto Superiore “Sergio Cosmai”, S. S.1 G. Rocca Bovio-Palumbo) che hanno partecipato al progetto di educazione ambientale.I lavori presentati verranno premiati dalla giuria composta da: Andrea Giuliacci (meteorologo), da Ing. Gaetano Nacci (Amministratore Unico AMIU S.p.A.), dott. Valerio Fiore (odontoiatria esperto in implantologia), Elisabetta Ranieri (formatrice Aci Bari- Bat), Mariagrazia De Renzo (direttrice Aci Bari- Bat), dai registi Michele Pinto e Marcella Mitaritonna, con il riconoscimento “Cattedrale del Cinema e del Mare” in memoria dell’Ing. Ambrogio Giordano, ex Amministratore Unico AMIU S.p.A. scomparso nello scorso maggio in un tragico incidente stradale.Presentazione del Festival e degli ospiti, a cura di Luisa Colonna (Presidente Associazione Insight PR - Trani)Pezzo Teatrale “U' Bracier", sui simboli magici della Puglia, protagonista l’attrice pugliese e speaker di radio Rid Marina Parulli e l'attrice Anita TenerelliTalk sul tema “Turismo, Cinema e Ambiente” con la partecipazione di: Antonio Marzano (direttore di “Domani mi sposo”), Daniela Ballarini (Ceo di Palazzi Connessi, startup innovativa Ready2Work Srl), Andrea Giuliacci (Meteorologo), dott. Valerio Fiore,Gianni D' Addario (attore del film Palazzina Laf) Michele Sinisi (attore del film Palazzina Laf)Intervista a Sabrina Altamura, presidente dell’Associazione “I colori dell’anima” ed alla madrina della serata Giusy MarroneSfilata di moda a cura dell’Associazione “I colori dell’anima”Proiezione del film “Palazzina Laf” (ha ottenuto 7 candidature ai Nastri d'Argento, 5 candidature e vinto 3 David di Donatello)Nel corso della manifestazione verrà conferito il riconoscimento “Cattedrale del Cinema e del Mare” a personalità che si sono contraddistinte per l’impegno profuso nella tutela ambientale e nella sostenibilità.