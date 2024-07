Turismo accessibile, selezionati i progetti di rete del bando C.Os.T.A di Regione e Pugliapromozione

BARI - Parte l’attuazione del progetto C.Os.T.A., con cui Regione Puglia e Pugliapromozione puntano a creare Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile. Sono stati infatti selezionati i Progetti di Rete pubblico-privati vincitori del bando pubblicato a gennaio scorso, per la sperimentazione di casi pilota di turismo accessibile a tutti, indipendentemente da età, mobilità o capacità, in diverse zone del territorio regionale. A partire dal mare.Per fare il punto sull’attuazione di C.Os.T.A e per la presentazione dei progetti vincitori del bando, si terrà un workshop, martedì 23 luglio a partire dalle ore 9.30 presso il Padiglione 152 del Fiera del Levante (Lungomare Starita 4 – Bari).Di seguito il programma:ore 9.30 - Saluti istituzionaliMichele Emiliano, Presidente Regione PugliaGianfranco Lopane - Assessore regionale Turismo, Sviluppo e Impresa turisticaValentina Romano - Direttrice Dipartimento Welfare Regione PugliaLuca Scandale - Direttore Generale Pugliapromozione Aldo Patruno - Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione PugliaAntonio Giampietro - Garante regionale per i diritti delle persone con disabilitàore 10 - Presentazione stato attuale del Progetto Nica Mastronardi e Miriam Giorgio – PugliapromozioneLaura Liddo - Dirigente di Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Regione Pugliaore 10.30 - Punto stampaore 11.30 – Workshopore 14.30 - Sessione pomeridiana di speed coaching