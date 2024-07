Ondate di calore: Livello 3 per i giorni 19-21 luglio

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute del Dipartimento della Protezione Civile ha inviato ai referenti del Centro di riferimento locale della nostra città i bollettini relativi al sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.Secondo il bollettino emesso, per i giorni 19, 20 e 21 luglio è prevista una condizione diLivello 3 - "Ondate di calore”. Questo livello indica condizioni ad elevato rischio per la salute che persisteranno per tre giorni consecutivi. Di conseguenza, è stata attivata l'allerta per i servizi sociali e sanitari.L'allerta di Livello 3 rappresenta lo stadio più grave nel sistema di allarme, indicando una situazione in cui le ondate di calore possono avere un impatto significativo sulla salute della popolazione, specialmente tra le fasce più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie preesistenti. I cittadini sono invitati a prendere le necessarie precauzioni per proteggersi dal caldo e a prestare particolare attenzione ai consigli delle autorità locali e dei servizi sanitari.Per affrontare queste giornate di intenso calore, si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, mantenere idratato il proprio corpo bevendo molta acqua, e di utilizzare ventilatori o condizionatori d'aria per rinfrescare gli ambienti interni. Inoltre, è importante prestare assistenza a familiari, amici e vicini di casa che potrebbero necessitare di supporto durante questo periodo di alta temperatura.Il Centro di Competenza Nazionale continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti e consigli per affrontare al meglio le ondate di calore previste.