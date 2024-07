Trinitapoli, grande partecipazione per le celebrazioni di Sant'Anna e San Gioacchino

Venerdì 26 luglio, la comunità di Trinitapoli si è riunita presso la Rettoria della S.S. Trinità e Sant’Anna per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna e San Gioacchino. L'evento ha visto una significativa partecipazione dei cittadini, confermando l'importanza di questa celebrazione religiosa nella tradizione locale.La giornata è iniziata con la Santa Messa, celebrata all'aperto e presieduta da Mons. Stefano Sarcina. Alla cerimonia hanno partecipato anche le autorità comunali, tra cui il Sindaco Francesco Di Feo, insieme a tutta la giunta e ai consiglieri comunali. La presenza delle autorità ha sottolineato il valore che la città attribuisce a questa festività.Dopo la messa, si è svolta la tradizionale processione per le strade della città. Lungo il percorso, i fedeli hanno accompagnato le statue dei santi, partecipando con devozione e rispetto. La processione ha visto una folta partecipazione da parte dei trinitapolesi, che, come ogni anno, hanno dimostrato il loro attaccamento e la loro fede.L'evento ha rafforzato il senso di comunità e tradizione religiosa tra i partecipanti, rappresentando un momento di unione e spiritualità per la città di Trinitapoli.