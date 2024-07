VIVA! FESTIVAL 2024, al via il 1° agosto in Valle d'Itria

Pubblicato nel 1998, "Moon Safari" ha catapultato Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel sul gradino più alto della scala della musica elettronica e ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop della fine del XX secolo. Un disco dall’eleganza exotica e dal piglio retrofuturista, che da Parigi ha fatto il giro del mondo ed è rimasto negli ascolti fondamentali di milioni di persone a oltre 25 anni di distanza. Attraverso "Moon Safari" la musica degli Air si è infiltrata e ha affascinato alcuni dei grandi visionari della fine del XX secolo, da David Bowie a Madonna, da Beck a Sofia Coppola, proiettando l’ascoltatore in una dimensione placidamente avvolgente, con beat che irradiano armonie melliflue, synth eterei, linee di basso oniricamente rilassate. In un periodo in cui il trip-hop si stava affermando nelle sue forme più ossessive e magnificamente disturbanti, proprio mentre il downtempo iniziava a prender piede nella sua veste ultra-patinata, gli Air hanno creato qualcosa di unico e irripetibile, che verrà suonato live sul palco del Viva! 2024.



Con alle spalle una serie di successi mondiali e un sound che mescola elementi di techno, house, elettronica e rock, gli Underworld sono fra le formazioni che maggiormente ha suggestionato l'unione fra musica e audiovisivo, con brani che sono comparsi in innumerevoli film, spot pubblicitari e programmi televisivi. Gallesi per nascita ma internazionali per vocazione, Karl Hyde e Rick Smith hanno pubblicato album di grande popolarità come "Dubnobasswithmyheadman" (1994), "Second Toughest in the Infants" (1996), "Beaucoup Fish" (1999) e "Oblivion with Bells" (2007), entrando nella storia della musica anche con un singolo storico ed esplosivo come "Born Slippy", noto in particolare per le sequenze più famose del film "Trainspotting". Vincitori di Grammy e Brit Award, hanno accumulato una base di fan devoti in tutto il mondo grazie alle loro performance dal vivo energiche e all'innovazione musicale continua, testimoniata anche dalle collaborazioni con artisti del calibro di Iggy Pop, Brian Eno e Giorgio Moroder. Dopo 4 decenni di grandi successi, sabato 3 agosto gli Underworld saliranno sul palco del Viva! con il loro show estremamente energico, coinvolgente e immersivo.



La partenza del festival, giovedì 1 agosto, si terrà invece sulla spiaggia del Beach Club Egnazia - Giardino sul mare di Savelletri, a Fasano, che ospiterà il nuovo format live “Brand New”. Protagonisti saranno Dov’è Liana, Elasi e Thru Collected, artisti in grado di raccontare i suoni, le emozioni e le vibrazioni della GenZ per un evento focalizzato sulla contaminazione, aperto e senza confini.



Venerdì 2 agosto, la performance live degli Air sarà anticipata dal producer amante del vinile Godblesscomputers. A seguire salirà sul palco Dardust, uno fra i pianisti italiani della nuova generazione tra i più ascoltati al mondo, che al Viva! realizzerà il suo unico live elettronico dell'estate, mentre Giulia Tess proporrà la sua unione di sonorità leftfield e musica percussiva con una performance fresca e fluida. A chiudere ci saranno i The Blaze, il duo francese che sovrappone audio e video e interpreta il nuovo suono delle giungle urbane.



Sabato 3 agosto i veterani e fondamentali Underworld vedranno il loro live preceduto dal "New bianchini sound system" di Whitemary, la musicista elettronica che scrive testi in italiano e li inserisce su sintetizzatori analogici e vibrazioni techno. Torna anche il milanese Venerus, forte di un'esperienza londinese che ha reso la sua “Magica Musica” fra le pubblicazioni più acclamate della nuova scena nazionale. Al Viva! arriva poi Logic1000, la produttrice australiana Samantha Poulter che usa sample per creare ritmi dance UK-centrici attraverso sintetizzatori digitali e texture disincarnate, seguita dalla dj, produttrice e presentatrice Nooriyah, che ha trascorso l'ultimo decennio a difendere i suoni della diaspora e che è emersa nella musica dance ottenendo consensi internazionali anche a Glastonbury e Nitsa. Prima della performance degli Underworld ci sarà inoltre Shygirl, che presenta il suo nuovo album "Club Shy", frutto del suo straordinario lavoro a Londra con le serate che hanno fatto bollire la dancefloor della capitale inglese.



Sarà infine Giorgia Angiuli, la produttrice elettronica italiana dall'attitudine sonora internazionale, l'ospite d'eccezione dell'Unusual Breakfast 2024 di domenica 4 agosto, l'immancabile appuntamento che è ormai diventato un elemento distintivo e unico del Viva! Festival. La location dell'Egnazia Mare Agribeach si riempirà dei colori dell'alba sulla spiaggia e dei suoni non convenzionali di questa giovane e lanciatissima musicista elettronica, che ha fatto dell'incrocio fra temi artistici e scientifici il suo tratto distintivo.



Torna anche per il 2024 EXTRA VIVA!, lo spin-off del festival internazionale VIVA! che dal 2018 si è dato l'obiettivo di creare un focus sui temi dell'innovazione del nostro tempo, ampliando costantemente la propria prospettiva ed evolvendosi in un format di incontri e dibattiti su temi che vanno oltre la musica, per abbracciare i processi di cambiamento della società contemporanea. L’edizione di quest’anno si propone di scattare una fotografia del presente con la finalità di comprendere le opportunità del futuro, attraverso discussioni e confronti di alto profilo sociale e culturale.



Il programma di EXTRA VIVA! 2024 è ricco e variegato. Si apre giovedì 1 agosto alle ore 19.00 presso il suggestivo Roseto Sirose, in via Nardelli, con una tavola rotonda dedicata a “I festival musicali e l’experience economy”. Questo incontro esplorerà come i festival musicali, tra cui il VIVA!, abbiano contribuito a creare nuove narrazioni territoriali e a innovare attraverso l'esperienza. Parteciperanno esperti come Alessia Martino, Federica Cito, Alfredo De Liguori e Antonio Convertini, moderati da Eva Basile.

La serata del 1 agosto prosegue alle 20.30 sul sagrato della Chiesa Matrice con l’evento “Extra Viva! feat. Libri nei vicoli del borgo”, dove Piero Trellini presenterà il suo libro “R4, il romanzo di un’automobile”. Moderato da Dino Amenduni, questo incontro promette di affascinare il pubblico con la storia di un’auto che ha segnato un’epoca.



Venerdì 2 agosto, dalle 10.00, via Madonna della Greca si animerà con l’“Extra Viva! Market”, accompagnato dal Dj set di Disco Bizzarro, noto per le sue selezioni musicali che spaziano tra italo disco e funk. Nel pomeriggio, alle 18.00, è prevista una visita guidata tematica, “Sguardi sul Viva! Festival”, che porterà i partecipanti alla scoperta del centro storico di Locorotondo e del Museo Perle di Memoria.

Sempre venerdì 2 agosto, alle 20.30, la Chiesa Matrice ospiterà Jennifer Guerra con il suo libro “Il femminismo non è un brand”, in dialogo con Bianca Chiriatti. Un’occasione per riflettere sul fenomeno del femminismo e sulle sue implicazioni nella società contemporanea.



Sabato 3 agosto sarà una giornata densa di appuntamenti. Alle 10.30, in Piazza Mazzini, Luca De Gennaro presenterà “Generazione alternativa 1991-1995”, moderato da Claudia Attimonelli, esplorando l’impatto della musica underground degli anni '90. A seguire, dalle 12.00 alle 20.00, Vicious Store ospiterà un evento musicale in collaborazione con Radio Capital, con otto ore di djing.

Nel pomeriggio di sabato, alle 18.00, una seconda visita guidata tematica, “Parole e suoni sul Viva! Festival”, condurrà i partecipanti attraverso i vicoli artistico-musicali di Locorotondo. Alle 19.00, al Roseto Sirose, un panel su “Musica e moda” esplorerà l'intersezione tra queste due discipline. Infine, alle 20.30, Francesco Billari presenterà “Domani è oggi”, un libro che affronta le sfide del futuro e sulla necessità di investire sulla scuola, con moderatori Guido Guerzoni e Sara Pasculli.



EXTRA VIVA! si concluderà domenica 4 agosto alle 20.30, con Stefano Nazzi che presenterà “Canti di guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni 70”. Nazzi, noto giornalista e autore di podcast di successo, porterà il pubblico nel cuore della Milano degli anni Settanta, una città oscura, plumbea, e irriconoscibile, dove si incrociano i destini dei tre banditi che cambieranno le sorti della mala milanese.



-------------------------------------



Viva! Festival: the valley is beating



Da sempre pienamente innestato nel cuore pulsante della Valle d'Itria, il Viva! Festival si manifesta come un battito sincronizzato, un ecosistema dove ogni elemento convive in armonia dinamica per riflettere un equilibrio perfetto tra natura, musica, arte e umanità. La valle, con la sua bellezza naturale, diventa il palcoscenico vibrante di un'esperienza collettiva, dove il territorio nutre e viene nutrito dall'energia di ogni partecipante, creando un'interazione continua e una connessione profonda con esso. Il Viva! non è soltanto un evento, è un organismo vivente che respira, si evolve e cresce grazie all'energia condivisa e interconnessa di artisti, pubblico e sostenitori. Qui, il cuore che batte non è solo una metafora ma un'esperienza viva: ogni beat, ogni passo, ogni sorriso, ogni bacio è una celebrazione alla vita!



Per il 2024 il Viva! torna a casa, lì da dove tutto è partito nel 2017. L’Arena Valle d’Itria sarà costruita proprio a ridosso del borgo antico di Locorotondo, nel fulcro di questa oasi naturale e nel punto paesaggisticamente più bello. Questa ritrovata vicinanza permetterà una riconnessione con il borgo, attraverso un dialogo costante di eventi che rimbalzeranno lungo tutto il corso delle giornate.



Il VIVA! Festival, organizzato da Turné Srl, si inserisce in un contesto con un’identità unica, ricco di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, di cui celebra e valorizza le diverse anime proponendo una programmazione contemporanea pur mantenendo saldo il legame con le radici e la storia del territorio.



L’evento nel corso degli anni ha ospitato le performance di alcuni fra gli artisti più significativi della scena elettronica e alternativa internazionale, registrando un grande successo di pubblico – italiano ed europeo – per uno dei festival più interessanti e attesi della Penisola.

BARI - Il Viva! Festival 2024 fa esplodere il suono digitale di caratura internazionale, presentando una line-up capace di raccontare il nostro tempo attraverso i suoni e le produzioni che stanno cambiando il profilo della musica contemporanea. Da sempre avamposto votato all'innovazione e all'avanguardia musicale, il festival della Valle D'Itria si conferma una manifestazione di caratura europea, con un cartellone d'eccezione e artisti che si esibiranno da giovedì 1 a domenica 4 agosto.I due straordinari headliner che andranno a marchiare a fuoco il festival saranno Air e Underworld. Intestatari di un sound capace di attraversare il tempo e lo spazio, queste due formazioni hanno letteralmente rinnovato l'elettronica contemporanea e aperto la strada a nuove suggestioni sonore a livello planetario. Con la loro partecipazione al Viva! Festival, Air e Underworld ribadiscono l'attitudine avanguardista e il profilo internazionale dell'evento di Locorotondo, sollecitando gli spettatori verso sonorità digitali ad altissimo tasso di coinvolgimento emotivo.Venerdì 2 agosto sono dunque attesi gli Air, l'iconico duo francese che suonerà interamente dal vivo il suo celebre album d'esordio "Moon Safari". Tutte le date del tour originale sono andate esaurite a tempo di record e quella del Viva! Festival è un'occasione imperdibile per assistere a uno straordinario evento sonoro e visivo improntato sul French-Touch.