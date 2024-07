Volo Delta Milano-Atlanta: avaria motore in partenza con fumo sulla pista

Un osservatore a terra ha riferito che c'era una lunga scia di fumo dietro l'aereo in partenza ancora sopra la pista a seguito di un impatto con la coda mentre l'aereo stava già salendo. I servizi di emergenza hanno riferito che il motore sinistro (CF6) aveva ceduto durante il decollo, senza escludere la possibilità di un impatto con un uccello. L'aereo, rileva Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora a terra a Milano circa 24 ore dopo.

MILANO - Il 16 luglio, un Boeing 767-400 della Delta Airlines, registrato N835MH, in volo DL-175 da Milano Malpensa (Italia) ad Atlanta, GA (USA) con 234 persone a bordo, stava decollando dalla pista 17R di Malpensa quando è comparso del fumo per un periodo di tempo prolungato prima che l'aereo prendesse il volo. Dopo essere salito in sicurezza, l'aereo si è livellato a 900 metri ed è tornato a Malpensa per un atterraggio sulla pista 35R senza ulteriori incidenti circa 20 minuti dopo la partenza.