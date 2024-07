Bravò / Stardust: gli appuntamenti del weekend della sede estiva

BARI - Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio nella nuova sede estiva del teatro Bravò e dello Stardust, in via Massimi Losacco 4 a Bari, si terranno si terranno rispettivamente il live della cover band “In questo mondo di ladri”, il party disco e lo spettacolo “Una seconda possibilità” della compagnia Pupetta e le battagliere. Per un weekend ricco di musica e spettacolo.Il primo evento metterà insieme questi due elementi. La serata proporrà l’esibizione della tribute band In questo mondo di ladri, che prende il proprio nome da un famosissimo brano del cantautore romano, “pubblicato nel settembre 1988. Questa formazione nasce da un’idea di Antonio Saracino, leader e vocalist del gruppo, grandissimo fan del celebre autore di “Notte prima degli esami”. Insieme a lui, sul palco, si esibiranno anche Marco Saracino alle tastiere, Gianni Tamborra alle chitarre, Nicola Bottalico al basso, Vincenzo Capriati alla batteria e Giorgio D’Elia al sax. I sei musicisti offriranno al pubblico uno spettacolo interamente dal vivo con oltre due ore di musica, ripercorrendo i più grandi successi di Venditti, da “Amici mai” a “Che fantastica storia la vita”, da “Ci vorrebbe un amico” a “Dalla parte del cuore”, senza dimenticare hit come “Ricordati di me”, “Sotto il segno dei pesci”, “Roma capoccia” e, appunto, “Notte prima degli esami”.​Il giorno seguente, sabato 13 luglio, sempre dalle 21, si terrà “Party Night”, durante il quale sarà proposta la migliore musica disco dance degli anni ’70, ’80 e ’90, un viaggio sonoro che spazierà da Aretha passando per gli Abba, i Bee Gees, Donna Summer e tanti altri artisti che hanno valorizzato la storia indimenticabile di tre decenni di musica dance.Domenica 21 luglio, invece, sarà proposto ancora una volta lo spettacolo “Una seconda possibilità”, scritto e interpretato da Dino, con Gianni Sardella, Maria Poliseno, Nicola Carella, Oronzo Di Landro e Renzo Deandri.Una radio, una famiglia malavitosa barese, una relazione internazionale. Sono gli ingredienti di uno spettacolo teatrale che ha l’obiettivo di far ridere. Ma non solo, perché come sempre accade nei lavori di Dino Loiacono, autore della commedia, c’è sempre da riflettere, in quanto quello che viene messo in mostra è sempre lo specchio della quotidianità che ci circonda. Al centro della trama c’è una donna che si risveglia dal coma dopo cinque anni. Uscita dall’ospedale trova una vita diversa, che gli offre una seconda possibilità, che però non coglierà. Troverà infatti ad accoglierla un marito fedifrago, un figlio ermafrodite, pronto a sposarsi con un ragazzo originario di Dubai, una figlia che vuole intraprendere un percorso nel mondo della danza e dello spettacolo e tante altre situazioni.Sede estiva teatro Bravò / Stardust –Via Massimi Losacco 4 – BariInfotel: 3398903522Sipario: 21.00