87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante: 'Oltre i confini'

BARI – La 87^ edizione della Campionaria Internazionale della Fiera del Levante aprirà le sue porte dal 28 settembre al 6 ottobre, accogliendo visitatori e espositori in un evento che quest’anno si tinge di nuove sfumature con il tema “Oltre i confini, dove l’Oriente incontra l’Occidente”.

Orari e Accesso

Il quartiere fieristico sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 per l'area espositiva. Durante gli eventi programmati, l’area espositiva prolungherà l'orario di apertura fino a mezzanotte.

Il biglietto d'ingresso per la Campionaria Internazionale può essere acquistato online al prezzo ridotto di 2,5€, come parte dell’iniziativa per incentivare l’uso di strumenti digitali e ridurre l’impatto ambientale e lo spreco di carta. “Questa scelta è stata fatta per incentivare l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali e per velocizzare l’ingresso, riducendo le file,” ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante srl.

Per chi preferisce acquistare il biglietto direttamente in loco, il costo sarà di 5€, disponibile presso i botteghini della Fiera del Levante.

Un Tema Visionario

L’edizione 2024 della Fiera del Levante punta a guardare al futuro e superare i confini tradizionali, riflettendo un incontro dinamico tra culture orientali e occidentali. Questo tema rappresenta l’attività di Nuova Fiera del Levante srl, che continua a spingersi oltre i limiti per offrire un evento sempre più innovativo e coinvolgente.

Conclusioni

La Campionaria Internazionale rappresenta un'importante piattaforma per l’incontro di culture, idee e innovazioni, con la promessa di un’edizione ricca di contenuti e novità. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo evento che celebra l'incontro tra diverse realtà culturali e industriali.

Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti, visita il sito ufficiale della Fiera del Levante.