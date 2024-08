Dal 31 agosto al 1 settembre 2024 ritorna 'Laterza Bread Experience'

LATERZA - E’ giunto alla sua terza edizione “Laterza Bread Experience” l’evento dedicato al pane di Laterza: si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024 presso la Sala Cavallerizza e in Piazza Plebiscito a Laterza (Ta).Laterza Bread Experience organizzato con il Patrocinio e il contributo del Comune di Laterza (Ta), dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con Tipica Puglia, rappresenta un appuntamento imperdibile, ricco di iniziative volte a coinvolgere il pubblico in un viaggio tra sapori, storia e tradizioni.“Laterza è il Pane come il Pane è Laterza - dichiara Franco Frigiola Sindaco di Laterza, che poi continua - Vogliamo porre l’accento su questo prodotto conosciuto in tutto il mondo, che è la vera identità del nostro territorio. Quando si parla di pane di Laterza, il consumatore deve conoscere tutto ciò che sta dietro la produzione di questo fiore all’occhiello del nostro territorio. Attraverso la valorizzazione del Pane, passa anche la valorizzazione dell’enogastronomia laertina e della terra delle Gravine ed eventi come questi non possono che essere sostenuti”.La due giorni prevede per sabato 31 agosto alle ore 19,00 presso la Sala Comunale Cavallerizza, l’incontro tematico “Il pane nella tradizione contadina e popolare”. Parteciperanno all’incontro, l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, l’Assessore Regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, il Sindaco di Laterza Francesco Frigiola, il Project Manager Gruppo Fortis Nicola Chielli, Mauro Niso professore associato di chimica farmaceutica presso UniBa, foodblogger, foodcreator e sommelier, l’enogastronomo Antonio Amenduni esperto di eccellenze di Puglia, lievitati, pasta e vino, il Presidente del DUC Distretto Urbano del commercio di Laterza, Gigi Traetta (anche vice presidente provinciale di Confesercenti Taranto Casaimpresa), e Liliana Dell'Aquila project manager di “Laterza Bread Experience”.Introduce e modera Daniele Di Fronzo - Tipica Puglia, che coinvolgerà nel dibattito anche gli storici panificatori del “Pane di Laterza”. A seguire sul palco allestito in Piazza Plebiscito, cooking demo “C’era una volta la Cialleda di Laterza, tra ricchezza e povertà”. La chef Anna Ciccarone con gli esperti Antonio Amenduni e Mauro Niso ripercorreranno in chiave moderna una pietanza tipica della cultura popolare laertina e pugliese.Negli stand allestiti in Piazza Plebiscito, sarà possibile degustare non solo la “cialledda con il polpo” ma anche il “pane infornato” e il “dessert di pane” una versione moderna della merenda dolce. Tutte le pietanze gourmet sono fatte utilizzando pane raffermo di Laterza. Intrattenimento musicale sul palco con il gruppo “Bogo and the Rumblers” con un repertorio a base di Rock n roll, swing e surf.Si chiude domenica 1 settembre con “Camminando in terra di Pane”, escursione naturalistica presso uliveto secolare, reading del libro “Panenostrum: viaggio alla scoperta del pane di Laterza” con Pic-nic di degustazione dei prodotti tipici di Laterza (prenotazioni 1 settembre al 3394591656). Appuntamento dunque a Laterza Bread Experience il 31 agosto e il 1 settembre 2024.