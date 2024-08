Addio ad Alain Delon, icona del cinema francese: l'attore si è spento a 88 anni

PARIGI - Il mondo del cinema dice addio ad Alain Delon, una delle icone più affascinanti e controverse del grande schermo. L'attore francese è morto all'età di 88 anni. A dare la notizia della sua scomparsa sono stati i suoi tre figli, Alain Fabien, Anouchka e Anthony, attraverso un comunicato stampa congiunto rilasciato all'AFP."Alain Fabien, Anouchka, Anthony, così come il suo cane Loubo, hanno l'immenso dolore nell'annunciare la sua morte. Se n'è andato sereno nella sua casa a Douchy, circondato dalla sua famiglia", si legge nella nota.Delon, noto per il suo fascino magnetico e la sua capacità di interpretare personaggi complessi e spesso ambigui, ha segnato profondamente il cinema francese e internazionale. La sua carriera, iniziata negli anni '50, lo ha portato a recitare in alcuni dei film più iconici del secolo scorso, lavorando con registi del calibro di Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville e Michelangelo Antonioni.Alain Delon non era solo un attore, ma anche una figura che divideva, capace di attirare ammirazione e critiche con la stessa intensità. La sua vita privata, spesso sotto i riflettori, ha contribuito a costruire un'aura di mistero intorno a lui, rendendolo un personaggio ancora più intrigante.Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo importante della storia del cinema. Delon lascia un'eredità di film indimenticabili e un vuoto difficile da colmare nel cuore di chi lo ha amato e ammirato.