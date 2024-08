Alessandro Del Piero è il protagonista della nuova campagna di Sky Wifi

MILANO - Quando una connessione funziona, ci si dimentica persino di averla. Ed è proprio quello che succede ai vicini di casa di Alessandro Del Piero - protagonista della nuova campagna di comunicazione di Sky Wifi. Quando il campione, stufo dei problemi di connettività, chiede infatti ai suoi condomini - che navigano senza problemi grazie all’ultrabroadband di Sky – un consiglio sulla rete, nessuno ne ricorda il nome.

Il nuovo spot punta come sempre sulla qualità di Sky Wifi, che garantisce velocità e affidabilità ed è ottimizzato per lo streaming e il gaming on line. Per raccontare le caratteristiche dell’ultrabroadband di Sky, la creatività gioca sul paradosso: la connessione di casa è qualcosa a cui si pensa solo quando non funziona, ma quando tutto va alla grande allora… non ci pensi più - come recita il claim dello spot.

Con questa nuova campagna, Alex Del Piero diventa testimonial a 360 gradi della connettività di Sky, dopo l’esordio come volto di Sky Mobile powered by Fastweb lo scorso febbraio.

Il video è ambientato in un condominio e si apre con Alex Del Piero che, visibilmente innervosito per i problemi di rete che sta sperimentando, è deciso a cambiare wifi. Si rivolge quindi ai vicini per chiedere loro che operatore hanno scelto. “Non me lo ricordo, è quello che non salta”, dice il ragazzo, alle prese con una call di lavoro. La fidanzata suggerisce ad Alex di rivolgersi al condomino del piano di sopra, con la stessa connessione, ma anche lui non è molto d’aiuto. Il giro continua con la signora della porta accanto che, a sua volta, seppur molto soddisfatta del suo wifi, non ricorda il nome dell’operatore ma solo che le è stato consigliato da un’altra inquilina. Tutti insieme vanno allora dalla ragazza, che apre la porta indossando un visore per la Realtà Virtuale mentre sta giocando con gli amici e dice che la sua rete riesce a connetterli tutti. A quel punto è proprio Alex Del Piero ad avere l’illuminazione: se può reggere così tante persone, non può che essere Sky Wifi!

La campagna, ideata dalla Sky Creative Agency, è pianificata su tutti i principali canali televisivi, sulle piattaforme digitali e radio.